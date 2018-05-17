Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101869
ALTIN
185.090
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0240
EURO
5.2589
Lefke'de Gannavuri tarlası
LEFKE’DE HİNTKENEVİRİ TARLASI
Erdi teminatı yerine getiremedi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KIB-HAS soruşturması sürüyor
KIB-HAS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Meyhane soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e çıktı
TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI
banner256
Flaş Haber
Lefke'de Gannavuri tarlası
Kapat

İrlanda’dan Eurovision İçin İsrail’i Boykot Çağrısı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision'un İsrail'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız." dedi.

İrlanda’dan Eurovision İçin İsrail’i Boykot Çağrısı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision'un İsrail'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız." dedi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
İrlanda’dan Eurovision İçin İsrail’i Boykot Çağrısı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision'un İsrail'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız." dedi.


İrlanda’nın resmi radyosu RTE Radio 1’e açıklamalarda bulunan McGettigan, Eurovision'un, 2019’da Kudüs’te yapılması planlanan yarışmayı başka yere alması gerektiğini söyledi.


McGettigan, “Bence Eurovision'u düzenleyenler bir açıklama yaparak gelecek yılki yarışmayı Kudüs’te değil, başka yerde yapacaklarını duyurmalı. Bana kalırsa bir karar almaları zaruri ama eğer onlar bu kararı almazsa, bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız.” diye konuştu. 


Gazze'de insanlar öldürülürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kutlama yaptıklarına işaret eden McGettigan, şunları kaydetti:


“Bu, Eurovision’a katılan bütün Avrupa için bir açıklama yaparak ‘Bakın, bazı insanlar ölürken diğerlerinin kutlama yapması konusunda sizinle aynı görüşte değiliz.’ demeleri için bir şans. Herkesten önce Eurovision bir boykot için teşvik edilmeli ve başka bir ülkeye taşınması sağlanmalı. Eğer bu yapılmazsa, biz (İrlanda) oraya gitmemeliyiz.”


banner277
McGettigan, 1994 yılında Dublin’de yapılan Eurovision yarışmasını “Rock 'n' Roll Kids” şarkısı ile kazanmıştı.


DUBLİN BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI 


Öte yandan Sinn Fein partisinin üyesi Dublin Belediye Başkanı Micheal Mac Donncha da İrlanda’nın Eurovision’a temsilci göndermemesi çağrısı yaptı.  İrlanda basınına yaptığı açıklamada Mac Donncha, “Bence bir temsilci yollamamalıyız. Filistin halkının korkunç acılarına dikkat çekilmesi gerekiyor. Apartheid rejimi altındaki Güney Afrika halkı ile olduğu gibi Filistin ile de dayanışma sergilenmeli.” şeklinde konuştu.


Avrupa'da Eurovision için İsrail'i boykot çağrısı İzlanda'dan da yapıldı. İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot için başlatılan kampanyada 18 binden fazla imza toplandı.


Portekiz'in Lizbon kentinde geçen cumartesi günü düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazanmıştı. 


 

Son Güncelleme: 17.05.2018 23:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'dan İran Açıklaması!
Macron'dan İran Açıklaması!
Macron'dan Gazze Açıklaması!
Macron'dan Gazze Açıklaması!
Kuzey Kore'den Güney Kore İle Görüşmeme Kararı
Kuzey Kore'den Güney Kore İle Görüşmeme Kararı
Polisten Kaçan Sığınmacıların Kamyonetinde Ölü Çocuk Bulundu!
Polisten Kaçan Sığınmacıların Kamyonetinde Ölü Çocuk Bulundu!
Hollanda'da Wilders'ten Müslümanlara Yönelik Provokasyon Girişimi!
Hollanda'da Wilders'ten Müslümanlara Yönelik Provokasyon Girişimi!
AİHM'den “Uludere“ Başvurusuna Ret!
AİHM'den “Uludere“ Başvurusuna Ret!
UCM'den İran’a 18 Milyar Dolar Para Cezası!
UCM'den İran’a 18 Milyar Dolar Para Cezası!
ABD Büyükelçiliğinin Açılışı İçin Düzenlenen Galaya 22 Ülke Katılmış
ABD Büyükelçiliğinin Açılışı İçin Düzenlenen Galaya 22 Ülke Katılmış
Belçika-İsrail İlişkileri Geriliyor...
Belçika-İsrail İlişkileri Geriliyor...
İnsan ve Medeniyet Hareketi, “Kudüs Nöbetleri“ni Başlatıyor...
İnsan ve Medeniyet Hareketi, “Kudüs Nöbetleri“ni Başlatıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim