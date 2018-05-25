İrlanda’da Kürtaj Referandumu



İrlanda’da halk, kürtaj yasasıyla ilgili olarak düzenlenen referandumda sandık başında. Referandum sonucu, kürtajı yasaklayan düzenlemenin kaldırılıp kaldırılmayacağını belirleyecek.



İrlandalılar, hararetli bir kampanya döneminin ardından, bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Zira ülkedeki mevcut yasalar, yalnızca gebeliğin annenin hayatını tehlikeye attığı durumlarda kürtaja olanak tanıyor. Tecavüz sonucu oluşan ya da bebeğin sağlıksız geliştiği durumlarda dahi, yasal düzenlemeler kürtaja izin vermiyor. İrlanda'da kürtaj olan kadınlar 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.



Nüfusun yüzde 78’inin kendisini Katolik olarak tanımladığı İrlanda’da, 3.2 milyon seçmen referandumda oy kullanacak. Oy verme işlemi yerel saatle 22:00’ye dek sürecek. Oy sayımı ise Cumartesi sabahı başlayacak.