İrlanda’da Genel Seçim

KULLANILAN OYLARIN SAYIMINDA SONA YAKLAŞILIRKEN, MEVCUT KOALİSYONU OLUŞTURAN FİNE GAEL VE İŞÇİ PARTİSİ’NİN YENİDEN HÜKÜMET KURMAYA YETECEK MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞAMADIĞI DA KESİNLEŞTİ

İrlanda’da, cuma günü yapılan genel seçimde kullanılan oyların sayımında sona yaklaşılırken, mevcut koalisyonu oluşturan Fine Gael ve İşçi Partisi’nin yeniden hükümet kurmaya yetecek milletvekili sayısına ulaşamadığı da kesinleşti.

Seçime katılımın yüzde 65 oranında gerçekleştiği İrlanda’da, oy sayımı yerel saatle 22.30'da 40 seçim bölgesinin 36'sında tamamlandı.

İrlanda'nın 158 sandalyeli parlamentosuna girmeye hak kazanan 148 milletvekili belli olurken, hiçbir partinin tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşayamacağı da netleşti.

Başbakan Enda Kenny'nin partisi Fine Gael, önemli miktarda oy kaybetmesine karşın parlamentoda birinci parti konumunu korurken, Fine Gael’in koalisyondaki küçük ortağı İşçi Partisi ise 4'üncü parti konumuna geriledi.

İki partinin milletvekili sayıları, henüz belirlenmeyen milletvekilliklerinin tamamını kazansalar bile hükümet kurmak için gereken sayının gerisinde kalıyor.

Oy sayımının tamamlandığı bölgelerden Fine Gael 47, Fianna Fail 43, İşçi Partisi 6 milletvekili çıkarırken, 22 milletvekiline ulaşan Sinn Fein 3'üncü parti konumuna yerleşti. Son verilere göre parlamentoya şu ana dek 20 bağımsız milletvekilinin de gireceği kesinleşti.