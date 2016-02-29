Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İrlanda’da Genel Seçim

İrlanda’da Genel Seçim

İrlanda’da Genel Seçim

İrlanda’da Genel Seçim

29 Şubat 2016 Pazartesi 07:37
İrlanda’da Genel Seçim
banner238

KULLANILAN OYLARIN SAYIMINDA SONA YAKLAŞILIRKEN, MEVCUT KOALİSYONU OLUŞTURAN FİNE GAEL VE İŞÇİ PARTİSİ’NİN YENİDEN HÜKÜMET KURMAYA YETECEK MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞAMADIĞI DA KESİNLEŞTİ

 İrlanda’da, cuma günü yapılan genel seçimde kullanılan oyların sayımında sona yaklaşılırken, mevcut koalisyonu oluşturan Fine Gael ve İşçi Partisi’nin yeniden hükümet kurmaya yetecek milletvekili sayısına ulaşamadığı da kesinleşti.

Seçime katılımın yüzde 65 oranında gerçekleştiği İrlanda’da, oy sayımı yerel saatle 22.30'da 40 seçim bölgesinin 36'sında tamamlandı.

İrlanda'nın 158 sandalyeli parlamentosuna girmeye hak kazanan 148 milletvekili belli olurken, hiçbir partinin tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşayamacağı da netleşti.

Başbakan Enda Kenny'nin partisi Fine Gael, önemli miktarda oy kaybetmesine karşın parlamentoda birinci parti konumunu korurken, Fine Gael’in koalisyondaki küçük ortağı İşçi Partisi ise 4'üncü parti konumuna geriledi.

İki partinin milletvekili sayıları, henüz belirlenmeyen milletvekilliklerinin tamamını kazansalar bile hükümet kurmak için gereken sayının gerisinde kalıyor.

Oy sayımının tamamlandığı bölgelerden Fine Gael 47, Fianna Fail 43, İşçi Partisi 6 milletvekili çıkarırken, 22 milletvekiline ulaşan Sinn Fein 3'üncü parti konumuna yerleşti. Son verilere göre parlamentoya şu ana dek 20 bağımsız milletvekilinin de gireceği kesinleşti.

Anahtar Kelimeler:
İrlanda’da Genel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim