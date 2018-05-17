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İrlanda’dan Eurovision İçin İsrail’i Boykot Çağrısı

Londra, 17 Mayıs 18 (.): Eurovision Şarkı Yarışması\'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision\'un İsrail\'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak,

İrlanda’dan Eurovision İçin İsrail’i Boykot Çağrısı

Londra, 17 Mayıs 18 (.): Eurovision Şarkı Yarışması\'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision\'un İsrail\'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak,

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
İrlanda’dan Eurovision İçin İsrail’i Boykot Çağrısı
Londra, 17 Mayıs 18 (.): Eurovision Şarkı Yarışması\'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision\'un İsrail\'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız." dedi.


İrlanda’nın resmi radyosu RTE Radio 1’e açıklamalarda bulunan McGettigan, Eurovision\'un, 2019’da Kudüs’te yapılması planlanan yarışmayı başka yere alması gerektiğini söyledi.


McGettigan, “Bence Eurovision\'u düzenleyenler bir açıklama yaparak gelecek yılki yarışmayı Kudüs’te değil, başka yerde yapacaklarını duyurmalı. Bana kalırsa bir karar almaları zaruri ama eğer onlar bu kararı almazsa, bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız.” diye konuştu. 


Gazze\'de insanlar öldürülürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kutlama yaptıklarına işaret eden McGettigan, şunları kaydetti:


“Bu, Eurovision’a katılan bütün Avrupa için bir açıklama yaparak ‘Bakın, bazı insanlar ölürken diğerlerinin kutlama yapması konusunda sizinle aynı görüşte değiliz.’ demeleri için bir şans. Herkesten önce Eurovision bir boykot için teşvik edilmeli ve başka bir ülkeye taşınması sağlanmalı. Eğer bu yapılmazsa, biz (İrlanda) oraya gitmemeliyiz.”


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McGettigan, 1994 yılında Dublin’de yapılan Eurovision yarışmasını “Rock \'n\' Roll Kids” şarkısı ile kazanmıştı.


DUBLİN BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI 


Öte yandan Sinn Fein partisinin üyesi Dublin Belediye Başkanı Micheal Mac Donncha da İrlanda’nın Eurovision’a temsilci göndermemesi çağrısı yaptı.  İrlanda basınına yaptığı açıklamada Mac Donncha, “Bence bir temsilci yollamamalıyız. Filistin halkının korkunç acılarına dikkat çekilmesi gerekiyor. Apartheid rejimi altındaki Güney Afrika halkı ile olduğu gibi Filistin ile de dayanışma sergilenmeli.” şeklinde konuştu.


Avrupa\'da Eurovision için İsrail\'i boykot çağrısı İzlanda\'dan da yapıldı. İsrail\'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması\'nı boykot için başlatılan kampanyada 18 binden fazla imza toplandı.


Portekiz\'in Lizbon kentinde geçen cumartesi günü düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması\'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail\'i temsilen Netta Barzilay kazanmıştı. 


(AA/FG)
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