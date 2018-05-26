Londra, 26 Mayıs 18 (.): İrlanda’da sandık çıkış anketleri, seçmenin kürtajı yasaklayan yasal düzenlemenin kaldırılması yönünde oy kullandığını gösterdi.İrlanda Başbakanı LeoVaradkar, dün gerçekleştirilen oylamanın ardından sandık çıkış anketlerine göre halkın büyük çoğunluğunun kürtajı yasaklayan yasal düzenlemenin kaldırılması yönünde oy kullandığını açıkladı.Varadkar, “Halkımız konuştu. Modern bir ülke için modern bir anayasaya sahip olmamız gerektiğini söyledi.” dedi.Sandık çıkış anketlerine göre, İrlanda’da halkın yüzde 69’u kürtajı yasaklayan yasal düzenlemenin kaldırmasını istedi.Söz konusu düzenlemeye göre kürtaj yasağını ihlal edenlere 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.Referandumda \'evet\' oyu çıkarsa 12 haftaya kadar olan hamileliklerde kürtaj yasağının kaldırılması planlanıyor.Öte yandan 12 haftadan 24 haftaya kadar olan gebeliklerde yapılan başvurularda ise, annenin ya da fetüsün hayati tehlikesi olması şartı aranacak.(AA/HA)