İranlıların Suudi elçiye suikastını ABD önledi

ABD, İran asıllı 2 ABD vatandaşının, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'e suikast ve Suudi Arabistan ile İsrail büyükelçiliklerini bombalama planını engelledi.

FBI ve Uyuşturucu İcra Dairesi'nin Mayıs 2011'den beri izlediği Mansur Arbabsiar, Golam Şakuri ve Abdülrıza Shahlai'nin, Meksikalı uyuşturucu karteli üyeleriyle elçiliklerin vurulması ve Suudi elçinin bir restoranda yemek yerken bomba atılarak öldürülmesi için 1.5 milyon dolarlık bir suikast planı yaptıkları iddia edildi.

İddiaya göre, 2. el otomobil satıcısı olan Arbabsiar, suikastta kullanacakları katili bulmak için defalarca Meksika'ya gitti. FBI takibinde olan Arbabsiar, Meksika'da kartel üyesi sandığı bir FBI muhbiriyle suikasta dair detayları görüştü. Plana dair belge ve bilgiyi toplayan FBI'ın eylül sonunda tutukladığı Arbabsiar suçunu itiraf etti. Ancak İran'daki Devrim Muhafızları'nın kolu Kuds Gücü'nün üyesi Şakuri ile Irak'ta 5 ABD'linin öldürülmesinden sorumlu tutulan Shahlai hala kaçak. ABD ve Suudi yetkililer İran'ın olduğunu iddia etti. Suudi Prens Türki El Faysal, 'İran'da birileri bunun hesabını vermeli' dedi.

ABD'nin Siyasi şantajı İran, plana dahil olduğu yönündeki suçlamayı reddederken, ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarını, 'ABD'nin İran'a karşı yeni propaganda senaryosu' olarak değerlendirdi. ABD'nin suçlamalarını ''siyasi şantaj'' olarak değerlendiren Tahran yönetimi, ABD'li siyasilerin bu tür iddialarla kendi kendilerini komik duruma düşürdükleri açıklamasında bulundu. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Tahran yönetiminin suikast planladığı suçlamasını 'kaba, çocukça ve amatörce' diyerek reddetti.

Meksikalı kartel üyelerini kiraladılar ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran asıllı Amerikalıların, suikast için Meksikalı bir uyuşturucu karteli üyelerini kiralamakla 'çizgiyi aştığı', bu planın, İran'ı daha da tecrit edeceğini bildirdi. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu planla bağlantıları olduğu söylenen, İran güvenlik gücünün 4 üst düzey üyesi dahil olmak üzere 5 kişiye yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yeni bir terör uyarısı yayınlarken, vatandaşlarını terör saldırılarına karşı uyardı. ABD ve Suudi Arabistan yönetimi olayı BM Güvenlik Konseyi'ne götürmeye hazırlanırken, Suudi Arabistan, Tahran'daki elçisini çekebileceğini kaydetti.