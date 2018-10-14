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İranlı Kadın Milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Ruhani\'ye Çağrı

İRAN MECLİSİ KADINLAR FRAKSİYONU TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ\'YE HİTABEN YAZILAN MEKTUPTA EN AZ BİR KADININ KABİNEYE ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

İranlı Kadın Milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Ruhani\'ye Çağrı

İRAN MECLİSİ KADINLAR FRAKSİYONU TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ\'YE HİTABEN YAZILAN MEKTUPTA EN AZ BİR KADININ KABİNEYE ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

14 Ekim 2018 Pazar 06:32
İranlı Kadın Milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Ruhani\'ye Çağrı

İRAN MECLİSİ KADINLAR FRAKSİYONU TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ\'YE HİTABEN YAZILAN MEKTUPTA EN AZ BİR KADININ KABİNEYE ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Ankara, 14 Ekim 18 : İran meclisindeki kadınlar Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'den kabineye en az bir kadının seçilmesini talep etti.

İran Meclisi Kadınlar Fraksiyonu Ruhani\'ye hitaben bir mektup yazdı. Meclisteki 16 kadının imzasını taşıyan mektupta kadınların devlet yönetiminde önünün açılması gerektiği belirtildi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Üst düzey yönetim pozisyonlarında kadınların yeteneklerinden faydalanmak ile sürdürülebilir kalkınma arasında iki yönlü ve dinamik bir ilişki vardır. Meclis Kadınlar Fraksiyonu sizden en az bir kadını kabineye almanızı talep ediyor. Şüphesiz sadece sizin ve hükümetteki çeşitli çevrelerin sürekli desteği ile toplumun yarısından fazlasını oluşturan kadınların talep ve sorunlarının üstesinden gelinebilir."

İran\'daki ekonomik sorunlara çözüm üretemedikleri gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan ile Çalışma Bakanı Ali Rebii ağustosta meclis tarafından görevden alınmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin birkaç gün içinde Ekonomi ve Çalışma bakanlıklarına atamak istediği yeni isimleri meclise sunması bekleniyor. Ruhani\'nin ayrıca Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığında da değişikliğe gideceğine yönelik haberler ülke medyasında yer alıyor.

(AA/DOĞ/GÜL)

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