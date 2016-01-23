İranlı Sinema Sanatçısı Otadi Pazartesi KKTC’de Konferans Verecek

İranlı sinema sanatçısı Leila Otadi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) İran sineması ile ilgili konferans verecek.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, UKÜ İletişim Fakültesi ile UKÜ Uluslararası Merkez işbirliğinde organize edilen “Leila Otadi ile İran Sineması” konulu konferans, 25 Ocak Pazartesi saat 14.30’da UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda başlayacak.

Otadi, yönetmen Majid Majidi’nin 2005 yılında çektiği “The Willow Tree” filmi de dahil olmak üzere 10’dan fazla sinema filminde ve bir çok televizyon dizisinde yer aldı.