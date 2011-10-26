İran'la aramızı bozacak eylem yapmaktan kaçının

Sınır ötesi harekat sürerken PKK'nın Suriye kökenli elebaşılarından Fehman Hüseyin, ikinci bir cephe açmamak için İran'a yönelik eylemlerden kaçınılmasını istedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İran'la PKK arasında yaşanan 'bahar havası', telsiz konuşmalarına yansıdı.

İstihbarat birimleri, 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in, bölge sorumlularına 'İran'la aramızı bozacak eylem yapmayın' talimatı verdiğini belirledi.

İran, geçen temmuzda PKK'nın uzantısı PJAK'a operasyon başlatmıştı. PJAK, operasyon nedeniyle İran - Irak sınırındaki Casusan Kampı'nı geçen ay boşaltmıştı. İran Devrim Muhafızları, ele geçirdikleri kampa İran bayrağı dikmişti.

PKK, bu operasyon sonrasında İran topraklarındaki faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Operasyon sürerken İran'ın PKK lideri Murat Karayılan'ı yakaladığı öne sürülmüş; ancak iddia, İran makamlarınca yalanlanmıştı. Edinilen bilgiye göre PKK'nın Suriyeli liderlerinden Fehman Hüseyin'in telsiz konuşması istihbarat birimlerinin dikkatini çekti.

Fehman Hüseyin'in, şifreli yaptığı telsiz konuşmasında, örgütün bölge sorumlularına 'TC bizi oyuna getirip İran'la aramızı bozabilir. TC'nin oyununa gelmeyin. İran'la aramızı bozacak eylem yapmayın' talimatı verdiği saptandı.

Hüseyin'in bu uyarısı, 24 askerin şehit düştüğü Çukurca saldırısının ardından Türk ordusunun bölgede başlattığı geniş çaplı operasyon karşısında örgütte yaşanan paniğin bir işareti olarak yorumlandı. Türk askerinin sınır ötesi ve berisinde süren operasyonlarında çok sayıda kayıp veren örgütün İran hassasiyetinde, kendisine ikinci bir cephe açma kaygısının etkili olduğu bildirildi.