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İran'ı vurma tarihini İngiltere verdi

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yılbaşından önce ya da yeni yıl başında vuracağını iddia etti...

İran'ı vurma tarihini İngiltere verdi

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yılbaşından önce ya da yeni yıl başında vuracağını iddia etti...

10 Kasım 2011 Perşembe 13:53
İran'ı vurma tarihini İngiltere verdi
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yılbaşından önce ya da yeni yıl başında vuracağını iddia etti.

İngiliz istihbarat yetkilileri, İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne geçmek için hızlı hareket edeceğini, bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başında saldırıya geçeceğini savundu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümetinin de, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine karşı geç kalmadan harekete geçmesi fiksinde olduğunu belirtti. Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurma esnasında ABD'den lojistik destek alacağı da vurgulandı.

OBAMA YOL AYIRIMINDA

İngiliz istihbarat yetkilileri, ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda bir yol ayrımında olduğunu belirterek, "Obama ya İsrail'i destekleyecek ya da başkanlık seçimleri öncesi Amerikan Yahudi cemaatlerinin desteğini kaybetmeyi göze alacak" dedi.

'SALDIRIYA DEMİR YUMRUKLA CEVAP VERECEĞİZ'

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'i nükleer tesislerine olası bir saldırı konusunda uyararak, böyle bir saldırıya "demir yumrukla" cevap vereceklerini söyledi. İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, "Düşmanlarımız, özellikle de Siyonist rejim İsrail'le ABD ve müteffikleri, herhangi bir tehdit ve saldırı karşısında, halkımızla birlikte devrim muhafızları ve ordunun kendilerine demir yumrukla cevap vereceğini bilsinler" dedi.

Son Güncelleme: 10.11.2011 13:53
Anahtar Kelimeler:
İngiltereABDIranAhmedinejadİsrailOrtadoğuObamaTel Aviv
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