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İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi

İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Kasım Süleymani, Kızıldeniz'in artık ABD için güvenli olmadığını söyledi.

İran'ın Hemedan kentindeki bir konferansta konuşan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Trump'ın tehditlerine karşı duruşunu öven Süleymani, "Kızıldeniz bundan sonra Amerikalılar için güvenli olmayacak. ABD askerlerinin rakibi Kudüs Gücü'dür." dedi. Süleymani, İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El-Alem'de yayımlanan konuşmasında, "Trump'a seleflerinin tecrübelerinden ibret almasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İRAN DESTEKLİ HUSİLERDEN SUUDİ GEMİLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisi dün Kızıldeniz sularında Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

İRAN’IN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi, kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

Tahran yönetimi daha önce ABD'nin petrol satışına engel olması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını duyurmuştu.

 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 17:34
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