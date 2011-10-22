İran'dan ABD'ye Çukurca saldırısı suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, PKK ve PJAK’ın iki ülkenin ortak sorunu olduğunu kaydederek, "Biz bu örgütlere karşı daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Devletlerin ve halkların sabırlarının da bir kapasitesi vardır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Salihi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki konuşmasına Hakkari’deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine İran Devleti’nin taziyelerini ileterek başladı. Yüzyıllardır iki ülkenin kardeşlik ilişkileri olduğunu kaydeden Salihi, "İran ve Türkiye olarak bir ağacın iki dalıyız. Türkiye’nin sorunları kesinlikle bizim sorunumuzdur. Bizim sorunlarımız da aynı zamanda Türkiye’nin sorunudur. İran ve Türkiye birbirlerinin rakibi değil, tamamlayıcısıdırlar" dedi. Bazı kesimlerin İran ile Türkiye arasında rekabet varmış gibi göstermeye çalıştığını dile getiren Salihi, Türkiye ve Türk halkı için refah ve iyi bir gelecek dilediklerini belirtti.

"Türkiye ne kadar ilerler ve gelişirse kesinlikle bizim ülkemize de pozitif etkisi olacaktır" diyen Salihi, Türkiye’nin barış ve huzurunun İran’a da aynı şekilde yansıyacağını kaydetti. Salihi, görüşmede terör sorununu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye’yi daha ileri bir tarihte ziyaret etmeyi planlamıştım ancak son terör olaylarını duyduktan sonra bizzat buraya gelerek İran hükümetinin ve halkının başsağlığı dileklerini Türk yetkililere bizzat iletmek ihtiyacı duydum. PKK ve PJAK her iki ülkenin ortak sorunudur. Biz bu örgütlere karşı daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Devletlerin ve halkların sabırlarının da bir kapasitesi vardır" diye konuştu.

Salihi, AB’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen aynı tutumu PJAK’a karşı göstermediğini belirterek bu duruma sitem ettiklerini ve bu konuda Davutoğlu’ndan destek istediklerini ifade etti. Irak’taki PKK hareketliliği Salihi, görüşmede bölgenin güvenliği konusunu da ele aldıklarını ve bölgenin güvenliğinin sadece bir ya da iki ülkenin elinde olmaması gerektiğini belirterek, 14. İran Türkiye Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısının da yakın zamanda yapılacağını ifade etti. Irak’taki terör örgütü PKK faaliyetlerine de değinen Salihi, Irak’ta ABD’nin etkin bir konumda olduğunu hatırlatarak, "Tabiki burada ağır silahların bir noktadan diğerine taşınması ABD’nin bilgisi dahilindedir.

Teröristlerin hareketleri ve bu silahları taşıdığı bilgisi önceden Türkiye’ye iletilseydi böyle büyük bir faciayla karşı karşıya kalmazdı Türk kardeşlerimiz" dedi. Libya’da Muammer Kaddafi’nin öldürülmesi konusunda da açıklama yapan Salihi, Libya’da artık halkın yöneteceği bir rejimin kurulmasını beklediklerini ifade etti. İran ve Türkiye’nin bölgesel sorunlara ilişkin ortak görüşlerinin olduğunu anlatan Salihi, bu görüşlerden birisinin devletler ve hükümetlerin kendi halklarının meşru isteklerine olumlu yanıt vermesi olduğunu belirterek, "Devletler, hükümetler kendi halklarının isteklerine karşı daha akıllıca ve düzgün bir yöntem bulup onları yanıtlaması lazım.

Reformları daha hızlandırmak ve halkların isteklerine daha hızlı cevap vermek gerekiyor. Ve başka ülkelerin de bu sorunlar yaşayan ülkelere karışmaması gerekir" dedi. ABD tarafından gündeme getirilen ve İran’ın suçlandığı suikast iddialarını da değerlendiren Salihi, "Bu iddiaların altı o kadar boştur ki burada değerli zamanlarınızı alıp bu konuda konuşmayı bile vakit kaybı olarak görüyorum" diye konuştu.

ABD’nin daha önce Irak’ta nükleer silah olduğuna ilişkin de imzalı belgeler gösterdiğini ancak daha sonra bunun asılsız iddialar olduğunun tespit edildiğini anlatan Salihi, İran’ın temellerinin ahlak ve din üzerine kurulu olduğunu kaydederek bu tür iddiaların İran’a haksızlık olduğunu savundu. İran Türkiye ilişkilerinin gün geçtikçe daha ileriye taşındığını kaydeden Salihi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 15 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlattı. Salihi, İran ve Türkiye’nin bir ağacın iki dalı olarak her alanda yaptıkları işbirliği ile bütün dünyaya örnek olacaklarını sözlerine ekledi.