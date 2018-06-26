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İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!

İran para birimi tümenin son aylarda dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine İran hükümeti yurt dışındaki vatandaşlarına ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısında bulundu. 

İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!

İran para birimi tümenin son aylarda dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine İran hükümeti yurt dışındaki vatandaşlarına ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısında bulundu. 

26 Haziran 2018 Salı 11:11
İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!

İran para birimi tümenin son aylarda dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine İran hükümeti yurt dışındaki vatandaşlarına ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısında bulundu. 

Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkede protestolara yol açan ekonomik sorunlara değindi.

Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan Nobaht, nisan ayının başından 24 Mayıs'a kadar 4 bin 200 tümen olarak belirlenen kur üzerinden 11 milyar 162 milyon dolar piyasaya sürüldüğünü belirterek, döviz arzında geçen yıla oranla artış olduğunu söyledi. 

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Petrol gelirlerinin de geçen yıla oranla yüzde 74 arttığını aktaran Nobaht, bunun ülkede ekonomik kriz yaşanmadığının göstergesi olduğunu savundu. 

Hükümetin ulusal para birimini güçlendirmek için ortaya koyduğu çabaların milli desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Nobaht, "Ülke dışındaki İranlılar sahip oldukları dövizi ülkeye getirsin ve halkımız da ellerindeki döviz ve altını piyasaya kazandırsın." dedi.

İran'da ulusal para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru nisan ayında 4 bin 200 tümene sabitlenmişti. Bankalarda dolar, resmi kur üzerinden, serbest piyasada ise kaçak yollardan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar dün 8 bin tümeni geçmişti.

 


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Son Güncelleme: 26.06.2018 14:23
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