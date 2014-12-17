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İran'da Uyuşturucu Operasyonları

İran Emniyet Genel Müdürü İsmail Ahmedi Mukaddem, ülke genelinde son 8 ayda 450 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

İran'da Uyuşturucu Operasyonları

İran Emniyet Genel Müdürü İsmail Ahmedi Mukaddem, ülke genelinde son 8 ayda 450 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 17:04
İran'da Uyuşturucu Operasyonları
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ÜLKE GENELİNDE SON 8 AYDA 450 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

İran Emniyet Genel Müdürü İsmail Ahmedi Mukaddem, ülke genelinde son 8 ayda 450 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Mukaddem, Mezenderan kentinde basına yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde son 8 ayda 450 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2014 raporunda, İran'ın 300 ton uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtilmiş, 2013 verilerine göre dünya çapında uyuşturucudan ölenlerin sayısının düştüğü ifade edilmişti. Raporda, İran'ın uyuşturucuyla mücadelesinden övgüyle söz edilmişti.

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır bölgesi, dünyada yasadışı uyuşturucu ticaretinin serbestçe yapılarak geniş alana dönüştüğü bildirilen raporda ayrıca, yasa dışı afyon kaçakçılığının yüzde 74'ünün İran ile Afganistan arasındaki 900 kilometrelik sınırda gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

İran ve Rusya, 8 Aralık'ta uyuşturucuyla mücadelede işbirliğini öngören anlaşma imzalamıştı.

Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Babek Dinperest, İran'da uyuşturucu kullanımının trafik kazalarından sonra "ülkedeki ölümlerin en önemli faktörü" olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nünün raporuna göre, uyuşturucu ticaretine ölüm cezasının verildiği İran'da geçen yıl 500 kişi, uyuşturucuyla ilgili suçlardan dolayı idam edildi.

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