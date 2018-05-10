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İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor...

İran, 11 genç kadına mezar olan özel jete ilişkin kaza ön raporunu büyük ölçüde tamamladı. Ancak ülkede rapora son şekli verilmeden önce hâlâ kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cenazesine ulaşmak üzere seferberlik ilan edildi. Türkiye de arama çalışmalarını çok yakından izliyor. Raporun bu hafta yayınlanması öngörülüyor.

İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor...

İran, 11 genç kadına mezar olan özel jete ilişkin kaza ön raporunu büyük ölçüde tamamladı. Ancak ülkede rapora son şekli verilmeden önce hâlâ kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cenazesine ulaşmak üzere seferberlik ilan edildi. Türkiye de arama çalışmalarını çok yakından izliyor. Raporun bu hafta yayınlanması öngörülüyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 20:31
İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor...

İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor

İran, 11 genç kadına mezar olan özel jete ilişkin kaza ön raporunu büyük ölçüde tamamladı. Ancak ülkede rapora son şekli verilmeden önce hâlâ kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cenazesine ulaşmak üzere seferberlik ilan edildi. Türkiye de arama çalışmalarını çok yakından izliyor. Raporun bu hafta yayınlanması öngörülüyor.

8 yolcu ve 3 mürettebatıyla İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Fransa'nın başkenti Paris'te karakutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı.

Ancak İran yönetimi, raporu bağlamadan Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesine ulaşmak üzere yoğun bir mesaiye girişti. Türkiye de arama çalışmalarını çok yakından izliyor.

'İRAN BERİL GEBEŞ İÇİN ADETA SEFERBER OLDU'

Yetkililer, İran'ın ön raporu “Kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine ulaşılamadı” yönünde bir ifade ile bağlamak istemediğini kaydederek “İran, diğer tüm ülkeler gibi kazayı tüm yönleriyle herhangi bir kara nokta bırakmadan etraflıca raporlaştırmak istiyor. Bu nedenle Gebeş için adeta seferber oldu. Elbette, Türkiye'nin de bu konudaki hassasiyeti çalışmaların hızlanmasında etkili. Biz, kısa süre içinde Gebeş'le ilgili iyi haberi almayı umuyoruz” dedi.



KAZA NEDEN OLDU?

İran'ın ön raporunda herhangi bir tavsiyenin yer almayacağını, ana hatlarıyla kazaya ilişkin bazı saptama, veri ve öngörülere yer verileceğini dile getiren yetkililer, “Kaza araştırma heyetinin raporu bu hafta resmi internet sitesinden yayınlaması öngörülüyor. Rapor, kazanın nedenine ilişkin de bir perspektif sunacaktır. Raporun bir örneği Türkiye'ye de iletilecek” diye konuştu.

Rapor sürecinde etkin olan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kazayı tetikleyecek teknik bir hata tespit edilmedi. Kazaya giden süreç ile pilotlar arasında bazı bağlantılar kurulduğu belirtildi.

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