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İran'da Bir Cesedin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

İran'ın Şiraz kentinde bir cesedin midesinden 61 paket eroin çıktığı belirtildi.

İran'da Bir Cesedin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

İran'ın Şiraz kentinde bir cesedin midesinden 61 paket eroin çıktığı belirtildi.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
İran'da Bir Cesedin Midesinden Uyuşturucu Çıktı
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İran'ın Şiraz kentinde bir cesedin midesinden 61 paket eroin çıktığı belirtildi.

Fars Eyaleti Adli Tıp Müdürü Seyed Gulamzade, İran resmi ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, Afganistan uyruklu bir kişinin güvenlik güçlerinin kaçak göçmen operasyonu sırasında yakalanıp gönderildiği "yasadışı göçmen kampında" yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gulamzade, "Mahkeme kararıyla yapılan otopsi sonrası ölen şahsın midesinden bin 314 gram ağırlığında 61 paket eroin çıktı" dedi.

Razavi Horasan eyaletinde 26 Kasım'da trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bir kişinin midesinden de 153 poşet uyuşturucu çıkmıştı. Yezd eyaletinde de ihbar üzerine yakalanan bir kişinin midesinde 1 kilo 500 gram afyon tespit edilmişti.

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