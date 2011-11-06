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İran'a operasyon ihtimali artıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, İran'a yönelik bir operasyonun ''giderek daha muhtemel göründüğünü'' söyledi....

İran'a operasyon ihtimali artıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, İran'a yönelik bir operasyonun ''giderek daha muhtemel göründüğünü'' söyledi....

06 Kasım 2011 Pazar 10:42
İran'a operasyon ihtimali artıyor
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İsrail Cumhurbaşkanı Peres, İran'a yönelik bir operasyonun ''giderek daha muhtemel göründüğünü'' söyledi. 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, özel bir İsrail televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''İran'ı izleyen birçok ülkenin istihbarat servisleri endişeleniyor ve yöneticilerini İran'ın bir atom silahı elde etmeye hazır olduğu yönünde uyarıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bu ülkelere bakmak gerek. Yapılması gereken bu ve uzun bir seçenek listesi var'' diye konuştu.

UAEK'nin salı günü yayımlanması beklenen raporu öncesinde İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da raporun tüm şüphelerin ötesinde İran'ın nükleer programının askeri hedeflerini ortaya koymasını umduğunu belirterek, İran'a karşı yeni bir dizi uluslararası ambargo uygulanmasını beklediğini söyledi.

İsrail'in Haaretz gazetesi de UAEK raporunun İsrail hükümeti üzerinde ''karar almayı sağlayıcı bir etki'' yaratacağını yazdı.

İsrail medyasına sızan haberlere göre, İran'ın nükleer tesislerine yönelik önleyici bir operasyon düzenlenmesi fikri giderek daha çok konuşulurken, bu konu Binyamin Netanyahu kabinesinde görüş ayrılığı yaratıyor.

Son Güncelleme: 06.11.2011 10:42
Anahtar Kelimeler:
IranİsrailOperasyonTel AvivŞimon Peres
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