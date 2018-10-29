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İran Toplumunun Yüzde 18 İla 35\'i Yoksulluk Sınırının Altında

Tahran, 29 Ekim 18 : İran Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Midri, ülkedeki yoksulluk oranlarının arttığını belirterek İran toplumunun eyaletlere göre yüzde 18 ila 35\'inin yoksulluk sınırının altında olduğunu söyledi.

İran Toplumunun Yüzde 18 İla 35\'i Yoksulluk Sınırının Altında

Tahran, 29 Ekim 18 : İran Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Midri, ülkedeki yoksulluk oranlarının arttığını belirterek İran toplumunun eyaletlere göre yüzde 18 ila 35\'inin yoksulluk sınırının altında olduğunu söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
İran Toplumunun Yüzde 18 İla 35\'i Yoksulluk Sınırının Altında

Tahran, 29 Ekim 18 : İran Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Midri, ülkedeki yoksulluk oranlarının arttığını belirterek İran toplumunun eyaletlere göre yüzde 18 ila 35\'inin yoksulluk sınırının altında olduğunu söyledi.
Başkent Tahran\'da düzenlenen "Fakirlik Tuzağından Kurtuluş Yolları" başlıklı bir programda konuşan Midri, geçtiğimiz dönemlerde yüzde 14 ile 18 arasında değişen yoksulluk sınırının altında olanların oranının bugün yüzde 18 ila 35 seviyelerine kadar çıktığını belirtti.
Midri, hükümet ile devlet arasındaki ilişkiler değişmediği sürece bu konularda politika oluşturulmasında bir değişikliğe şahit olunamayacağını ve yoksulluk oranının düşmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.
İran\'da yoksulluğa neden olan birkaç faktörün bulunduğuna işaret eden Midri, bunlardan birinin yürütme organlarının çıkarları ve ikincisinin de ülkedeki bürokratik sistem olduğunu dile getirdi.
Midri ayrıca İran\'ın temel sorunlarının "durgunluğun artması, imkanların adaletsiz şekilde dağıtılması ve inşaat ile döviz sektöründeki çarpık komisyonculuk sistemi" olduğunu vurgulayarak, "Tüm bunlar bankacılık sisteminin bir sonucudur. Aynı şekilde sanayi sektörü de kalıcı gelişimi dikkate almadan petrokimya tesisleri kurmaya girişiyor." ifadelerini kullandı.
(AA/ÖZ/HA)
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