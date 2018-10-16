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İran: "petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın"

Ankara, 16 Ekim 18 (.): İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol piyasasında arz açığı olduğunu ve petrol fiyatlarının düşürülmesi için ABD\'nin İran petrolüne yaptırımlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İran: "petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın"

Ankara, 16 Ekim 18 (.): İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol piyasasında arz açığı olduğunu ve petrol fiyatlarının düşürülmesi için ABD\'nin İran petrolüne yaptırımlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 09:57
İran:

Ankara, 16 Ekim 18 (.): İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol piyasasında arz açığı olduğunu ve petrol fiyatlarının düşürülmesi için ABD\'nin İran petrolüne yaptırımlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Zengene, başkent Tahran\'da düzenlenen 4\'üncü İran Petrol ve Enerji Kongresi\'nin açılışına katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada Zengene, İran petrolüne yönelik ABD\'nin yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeler yaptığını belirterek, görüşmelerin detaylarını açıklamayacaklarını ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA\'ya göre, Zengene, ABD yönetiminin politikaları nedeniyle uluslararası petrol piyasasında arz açığı olduğunu ifade ederek, "Petrol piyasasındaki dengenin bozulması ve fiyatların yükselmesinin sebebi ABD\'nin uyguladığı yaptırımlardır. Petrol fiyatlarının düşmesini istiyorsanız yaptırımları kaldırın." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın petrol üreticisi ülkeleri tehdit ederek "zorbalıkla" petrol fiyatlarını düşürme çabası içinde olduğunu söyleyen Zengene, bu yüzden herkesin petrol piyasasının geleceği açısından endişeli olduğunu ifade etti.

ABD yönetiminin İran\'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının 5 Kasım\'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yürürlüğe girecek yaptırımlar öncesinde, İran\'ın beklenenden daha fazla ihracat düşüşü yaşaması, petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı şu anda uluslararası piyasalarda 80,61 dolardan işlem görüyor.

 

(AA/ID/FEZ)

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