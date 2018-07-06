İran Nükleer Anlaşması\'nın Geleceği Görüşmeleri



Viyana, 6 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin "Ortak Kapsamlı Eylem Planı\'nda (KOEP) yer alan katılımcılar, nükleer anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler.” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da AB, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen İran Nükleer Anlaşması\'nın geleceğine ilişkin görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mogherini, Ortak Kapsamlı Eylem Planı Ortak Komisyonunun bakanlar seviyesinde düzenlenen toplantısında alınan kararları açıkladı.

Mogherini, KOEP\'in küresel yayılma karşıtı mimarinin kilit bir unsuru olduğunu ve 2231 sayılı karar ile BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilen çok taraflı bir diplomasinin önemli bir unsuru olduğunu hatırlatarak, “KOEP’deki katılımcılar, nükleer anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler.” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) anlaşmanın yapıldığı 2015’ten itibaren yayımladığı 11 raporda, İran’ın anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmesinden dolayı komitede bulunan paydaşların memnuniyetinin yer aldığını dile getiren FedericaMogherini, İran’ın taahhütlerini yerine getirdiği sürece kararlaştırıldığı üzere yaptırımlardan muaf tutularak, ekonomik taahhütlerden faydalanmayı sürdüreceğini aktardı.

Mogherini, anlaşmaya taraf ülkelerin İran ile ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde kararlaştırdığı hedefleri; "İran ile daha geniş ekonomik-sektörel ilişkilerin sürdürülmesi ve teşvik edilmesi, bu ülkeyle etkin finansal kanalların korunması ve sürdürülmesi, İran’ın petrol ve yoğunlaştırılmış doğal gaz, petrol ve petrokimya ürünleri ihracatının devam etmesi, deniz, kara, hava ve demir yolu ulaşım ilişkilerinin yanı sıra İran ile ticaret yapan ekonomik operatörler için açık ve etkili destek sağlanması ile söz konusu şirketlerin ABD yaptırımlarının dışlayıcı etkilerinden korunması ve İran\'da daha fazla yatırımın teşvik edilmesi" olarak sıraladı.

Nükleer anlaşmanın korunmasının herkesin güvenliği açısından önemli olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, söz konusu ekonomik hedeflerin hayata geçirilmesi için anlaşamaya taraf ülkelerin, hem ikili hem de uluslararası ortaklarla çalışacağını söyledi.

Mogherini, ortak komisyonun ortak çabaları ilerletmek için tekrar bir araya geleceğini belirterek, taraf ülkelerin hedefleri hayata geçirme noktasındaki kararlığını vurguladı.

(AA/GÖZ/ÖK)

