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İran, Irak\'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı

İRAN, ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE YÖNELİK SALDIRININ ARDINDAN, IRAK\'A AÇILAN İKİ GÜMRÜK KAPISINI GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATTI

İran, Irak\'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı

İRAN, ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE YÖNELİK SALDIRININ ARDINDAN, IRAK\'A AÇILAN İKİ GÜMRÜK KAPISINI GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATTI

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:40
İran, Irak\'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
İRAN, ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE YÖNELİK SALDIRININ ARDINDAN, IRAK\'A AÇILAN İKİ GÜMRÜK KAPISINI GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATTI
Bağdat, 22 Eylül 18 (.): İran, Ahvaz kentindeki askeri geçit törenini hedef alan saldırının ardından "Irak\'a açılan iki sınır kapısını geçici süreliğine" kapattı. 
Irak medyasında yayınlanan haberlere göre İran, askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle Basra\'daki Şelamçe ve Meysan\'daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri durdurdu.
Haberde, İranlı yetkililerin muhtemel başka bir saldırıya karşın, sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini artırdığı, sınırın hem insani hem de ticari geçişler için "geçici bir süreliğine kapalı kalacağı" belirtildi. 
İran\'ın Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyinzade, Ahvaz kentinde İran-Irak savaşının 38. yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurmuştu. 
Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini açıklamış, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtmişti. 
(AA/TUĞ/HÖ)

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