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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

İran'ın Savunma Harcamaları

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin &#34;en görkemli dönemi&#34; olarak niteledi.

İran'ın Savunma Harcamaları
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İRAN SAVUNMA BAKANI DEHKAN:“11'İNCİ HÜKÜMET (HASAN RUHANİ) DÖNEMİ, FÜZE VE SAVUNMA YATIRIMLARININ SAYI VE KALİTESİNİN ARTMASI YÖNÜNDEN EN GÖRKEMLİ DÖNEM OLMUŞTUR"

"2017 YILI SONU İTİBARIYLA BU ALANDAKİ YATIRIM MİKTARI BİR ÖNCEKİ HÜKÜMET DÖNEMİNE GÖRE 4 KAT ARTMIŞ OLACAKTIR"     

Tahran, 6 Mayıs 17 : İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin "en görkemli dönemi" olarak niteledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Dehkan, "11'inci hükümet (Hasan Ruhani) dönemi, füze ve savunma yatırımlarının sayı ve kalitesinin artması yönünden en görkemli dönem olmuştur" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemine kıyasla füze ve savunma yatırımlarının 2016 yılında 2 buçuk kat arttığını dile getiren Dehkan, "2017 yılı sonu itibarıyla bu alandaki yatırım miktarı bir önceki hükümet dönemine göre 4 kat artmış olacaktır" diye konuştu. 

İRAN'IN "SAVAŞ BÜTÇESİ"NDEKİ ARTIŞ

Tahran yönetiminin savunma harcamalarında en büyük payı Suriye başta olmak üzere İran'ın bölgedeki askeri operasyonlarını yürüten Devrim Muhafızları Ordusu alıyor.

Genel bütçeden 2013 yılında 3,3 milyar dolar alan Devrim Muhafızları, 2014’te 5 milyar dolar, 2015’te ise 6,1 milyar dolar aldı. 2016 bütçesinde Devrim Muhafızları'na tahsis edilen pay 4,5 milyar dolara düşürülse de ordu ve savunma bakanlığının bütçesi artırıldı. 2017 bütçe tasarısında ise Devrim Muhafızları'na ayrılan pay geçen yıla göre yüzde 53 artışla 6,9 milyar dolara yükseltildi. 

(AA/AK/GÜL)

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