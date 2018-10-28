banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Yaz saati uygulaması sona erdi
SAATLER BİR SAAT GERİ ALINDI
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Lefkoşa'da işyerinde yangın
LEFKOŞA’DA İŞYERİNDE YANGIN
banner282
Flaş Haber
Öğrenci evinde uyuşturucu
Kapat

İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu

İRAN PETROL BAKANLIĞI, ABD YAPTIRIMLARININ İKİNCİ MERHALESİNE 1 HAFTA KALA EN AZ 35 BİN, EN FAZLA 100 BİN VARİL ALIM KOŞULUYLA PETROLÜ BORSAYA ARZ ETTİ

İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu

İRAN PETROL BAKANLIĞI, ABD YAPTIRIMLARININ İKİNCİ MERHALESİNE 1 HAFTA KALA EN AZ 35 BİN, EN FAZLA 100 BİN VARİL ALIM KOŞULUYLA PETROLÜ BORSAYA ARZ ETTİ

28 Ekim 2018 Pazar 14:30
İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
İRAN PETROL BAKANLIĞI, ABD YAPTIRIMLARININ İKİNCİ MERHALESİNE 1 HAFTA KALA EN AZ 35 BİN, EN FAZLA 100 BİN VARİL ALIM KOŞULUYLA PETROLÜ BORSAYA ARZ ETTİ
Tahran, 28 Ekim 18 : İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol satışını hedef alan ABD\'nin 5 Kasım\'da uygulamaya geçecek ikinci yaptırım paketine 1 hafta kala ilk defa petrolü Tahran Enerji Borsası üzerinden satışa sundu.
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran Enerji Borsası\'nda satışa sunulan petrol için alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha çok olamayacak. 
Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10\'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada, varil başına en düşük fiyat 79 dolar 15 cent ve en yüksek fiyat ise petrol piyasasındaki dalgalanmaya göre belirlenecek.
Satışın şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz kurundan olacak. 
İran\'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketinden önce petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
ABD\'NİN İRAN\'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs\'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran\'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos\'ta resmen hayata geçirmişti.
İran\'da Güney Pars doğalgaz sahasında İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon avroluk yatırım anlaşmasına imza atan Total, Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen, Almanya\'nın Siemens, Rusya\'nın demir çelik üreticileri MMK ile Severstal, dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD\'li uçak üreticisi Boeing ile Airbus gibi şirketler yaptırımlar nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmış ve anlaşmaları iptal etmişlerdi.
ABD\'nin İran\'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım\'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi\'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran\'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.
(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leicester City'nin Sahibinin Düşen Helikopterde Olduğu Belirlendi
Leicester City'nin Sahibinin Düşen Helikopterde Olduğu Belirlendi
Irak Başbakanı'ndan Suriye Sınırında Güvenlik Uyarısı
Irak Başbakanı'ndan Suriye Sınırında Güvenlik Uyarısı
Afganistan'da Roketli Saldırı
Afganistan'da Roketli Saldırı
Çin'in İlk Özel Sektör Üretimi Roketi Başarısız
Çin'in İlk Özel Sektör Üretimi Roketi Başarısız
Gürcistan'da Halk Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında
Gürcistan'da Halk Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında
İrlanda’da Hıggıns Yeniden Cumhurbaşkanı
İrlanda’da Hıggıns Yeniden Cumhurbaşkanı
ABD'de sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.. 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
ABD'de sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.. 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Leıcester Cıty'nin sahibinin helikopteri düştü
Leıcester Cıty'nin sahibinin helikopteri düştü
Hubble Uzay Teleskobu Yeniden Faaliyete Geçti
Hubble Uzay Teleskobu Yeniden Faaliyete Geçti
Suudi Dışişleri Bakanı: “Kaşıkçı davasına adı karışanlar Suudi Arabistan’da yargılanacak“
Suudi Dışişleri Bakanı: “Kaşıkçı davasına adı karışanlar Suudi Arabistan’da yargılanacak“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim