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İran Hükümetinden "tasarruf Ve Adil Fiyatlandırma" Çağrısı

Ankara, 6 Eylül 18 : İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, halka ve esnafa

İran Hükümetinden "tasarruf Ve Adil Fiyatlandırma" Çağrısı

Ankara, 6 Eylül 18 : İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, halka ve esnafa

06 Eylül 2018 Perşembe 13:55
İran Hükümetinden
Ankara, 6 Eylül 18 : İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, halka ve esnafa "tasarruf ve adil fiyatlandırma" çağrısında bulundu. 
İran basınına açıklamalarda bulunan Vaizi, ülkede yaşanan hayat pahalılığına dikkat çekerek, ABD\'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran\'ın tekrar yaptırımlarla karşı karşıya kalması sebebiyle halktan ihtiyaçları ölçüsünde alışveriş yapmalarını talep etti.
Vaizi, halkın yanı sıra ülkede ticaret yapan esnafa da seslenerek, "Esnafın fiyatlandırma yaparken adaletli davranmasını istiyoruz." dedi.
Halk ve esnafın birlikte hareket ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımı atlatabileceğini belirten Vaizi, halk ve esnafın uyum içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
İran\'da döviz kurunda yaşanan aşırı artış ve ekonomide ABD yaptırımlarının meydana getirdiği olumsuz hava sonrası esnaf, daha önce satın aldıkları malları depolarda saklayarak fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.
Ülkenin, Tahran, Tebriz ve Rey şehirlerinde içinde sağlık, gıda ve temizlik malzemelerinin olduğu birçok depo güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmiş ve sorumlular hakkında adli işlem başlatılmıştı.
(AA/AK/GÜL)

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