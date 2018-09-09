banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
En Çok Yağış Nereye Düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ
Bıçaklı kavga
BIÇAKLI KAVGA
Gazimağusa'da telefon hırsızlığı
TELEFON HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Telefonu kim çaldı?
Kapat

İran, Erbil\'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı

Ankara, 8 Eylül 18 (.) İran güçlerinin, Erbil\'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi\'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran, Erbil\'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı

Ankara, 8 Eylül 18 (.) İran güçlerinin, Erbil\'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi\'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 06:21
İran, Erbil\'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı
Ankara, 8 Eylül 18 (.) İran güçlerinin, Erbil\'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi\'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi\'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 İKDP\'linin öldüğü aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İKDP kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden MustadaMevludi\'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Öte yandan İKDP\'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı belirtilmedi.

Açıklamada, İran\'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklamada yapılmadı.

İran\'a muhalif İKDP, 1996\'dan bu yana IKBY\'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran\'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, terör örgütü PJAK\'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarılmıştı.

(AA/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Çipras'tan Yeni Ekonomi Paketi...
Çipras'tan Yeni Ekonomi Paketi...
İsrail Ordusu Gazze Sınırında 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Ordusu Gazze Sınırında 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Cenevre’deki Yemen Toplantıları Başarısızlıkla Sonuçlandı
Cenevre’deki Yemen Toplantıları Başarısızlıkla Sonuçlandı
Basra'da Dünkü Olayların Bilançosu: 3 Ölü, 50 Yaralı
Basra'da Dünkü Olayların Bilançosu: 3 Ölü, 50 Yaralı
Abd’de
Abd’de "imzasız Makale" Tartışması Büyüyor
Esed Rejimi Varil Bombasından Vazgeçmiyor
Esed Rejimi Varil Bombasından Vazgeçmiyor
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 30'a Yükseldi
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 30'a Yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim