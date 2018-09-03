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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye\'nin Başkenti Şam\'ı Ziyaret Ediyor

Ankara, 3 Eylül 18 : İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şam\'a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye\'nin Başkenti Şam\'ı Ziyaret Ediyor

Ankara, 3 Eylül 18 : İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şam\'a gitti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:16
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye\'nin Başkenti Şam\'ı Ziyaret Ediyor

Ankara, 3 Eylül 18 : İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şam\'a gitti.
Zarif, Şam Havalimanı\'nda Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad ve İran\'ın Şam Büyükelçisi Cevad Torkabadi tarafından karşılandı.
Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zarif, "Nusra Cephesi ve terör örgütü Heyeti Tahrir Şam İdlib\'den çıkarılmalıdır." dedi.
Suriye barışı ile ilgili ayrıntıların 7 Eylül’de Tahran’da Türkiye ve Rusya\'nın katılımıyla düzenlenecek üçlü zirvede ele alınacağını ifade eden Zarif, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusunda komşu ülkelere önemli görevler düştüğünü savundu.
İran Resmi Haber Ajansı İRNA\'nın haberine göre Zarif, bir günlük Suriye ziyareti kapsamında Beşşar Esed ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşecek.
(AA/ÖZ/HA)
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