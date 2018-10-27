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İran\'dan Netanyahu\'nun Umman Ziyaretine Tepki

Tahran, 27 Ekim 18 (.): İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail’in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.

İran\'dan Netanyahu\'nun Umman Ziyaretine Tepki

Tahran, 27 Ekim 18 (.): İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail’in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:02
İran\'dan Netanyahu\'nun Umman Ziyaretine Tepki

Tahran, 27 Ekim 18 (.): İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail’in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.
Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesindeki açıklamasında İsrail\'i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya ve Filistin\'deki 70 yıllık işgalin üstünü örtmeye çalışmakla suçladı.
Sözcü Kasımi, Müslüman ülkelerin, "Beyaz Saray\'ın baskısı altında İsrail\'e bölgede yeni sorunlar icat etmesi için uygun zemin oluşturmaması gerektiğini" belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ve Beyaz Saray\'daki Yahudi lobisinin Müslüman ülkelere, "İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeleri için baskı yaptığını" savunan Kasımi, bu taleplerin kabul edilmesi halinde baskıların artacağını ve Filistin halkının haklarının gözardı edilmesi konusunda cesaret verici olacağını kaydetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı\'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.
(AA/GÖZ/ÖK)
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