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İran\'dan Fransa, Belçika Ve Almanya\'ya Tepki

Ankara, 5 Temmuz 18 : İran, rejim karşıtı bir grubun Fransa\'nın başkenti Paris\'te toplantı düzenlemesi ve İranlı bir diplomatın Almanya\'da tutuklanmasına tepki gösterdi.

İran\'dan Fransa, Belçika Ve Almanya\'ya Tepki

Ankara, 5 Temmuz 18 : İran, rejim karşıtı bir grubun Fransa\'nın başkenti Paris\'te toplantı düzenlemesi ve İranlı bir diplomatın Almanya\'da tutuklanmasına tepki gösterdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
İran\'dan Fransa, Belçika Ve Almanya\'ya Tepki
Ankara, 5 Temmuz 18 : İran, rejim karşıtı bir grubun Fransa\'nın başkenti Paris\'te toplantı düzenlemesi ve İranlı bir diplomatın Almanya\'da tutuklanmasına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa, Belçika ve Almanya\'nın İran\'daki diplomatik temsilcilerinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, İran\'da "terör örgütü" kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü\'ne (HMÖ) bağlı İran Ulusal Direniş Konseyi\'nin cumartesi günü Paris\'teki etkinliğine izin verilmesine ilişkin itirazlarının Fransa\'nın Tahran Büyükelçisi François Senemaud\'a güçlü bir şekilde iletildiğini söyledi.
Kasımi, Paris\'teki etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Fransa polisinin talebi üzerine Almanya\'da İranlı bir diplomatın tutuklanmasına da ülkesinin itirazlarının Almanya\'nın Tahran\'daki maslahatgüzarına aktarıldığını belirtti.
Sözcü, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Almanya\'nın temsilcisine, söz konusu diplomatın Cenevre Konvansiyonu kapsamında diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu ve kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini ifade etti." dedi. 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, bakanlığa çağrılan Belçika\'nın Tahran Büyükelçisi\'ne de İranlı diplomatın sorgulanmak üzere Belçika\'ya iadesinin istenmesine Tahran\'ın tepkisinin iletildiğini kaydetti.
Paris\'te cumartesi günü İran Ulusal Direniş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 3 İranlı, Fransa polisinin talebi üzerine Almanya\'da tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Avusturya\'nın Viyana Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan bir İranlının da olduğu belirtilmişti.
İranlı yetkililer ve ülke medyası olayın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin Avrupa ziyareti sırasında İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri sabote etmek için örgüt tarafından planlandığını öne sürüyor. 
İran\'da terör örgütü olarak kabul edilen HMÖ\'ye bağlı İran Ulusal Direniş Konseyi\'nin cumartesi günü Paris\'te düzenlediği etkinliğe, ABD Başkanı Donald Trump\'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı RudyGiulliani ve Arap ülkelerinden bazı üst düzey isimler de katılmıştı.
(AA/AK/ŞEB)

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