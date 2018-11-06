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İran\'dan "abd\'yi Üretimle Yeneceğiz" Açıklaması

CİHANGİRİ:

İran\'dan "abd\'yi Üretimle Yeneceğiz" Açıklaması

CİHANGİRİ:

06 Kasım 2018 Salı 10:25
İran\'dan
CİHANGİRİ: "İRAN ÜRETİMİ ABD\'NİN YENİLGİSİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ OLACAK. ABD\'Yİ VE YAPTIRIMLARINI ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN DURUŞUYLA YENİLGİYE UĞRATACAĞIZ"
Tahran, 6 Kasım 18 : İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yeni dönemde temel gündemlerinin üretim olacağını, ABD\'yi ve yaptırımlarını bu şekilde "yenilgiye uğratacaklarını" söyledi.
Cihangiri, başkent Tahran\'da Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı\'ndaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "İran\'a yönelik yeni oyun sahnelediğini" ifade eden Cihangiri, bunu dikkatle takip edip ona göre kararlar almaları gerektiğini dile getirdi.
Ülkenin durumunun halka samimiyetle anlatılması gerektiğini belirten Cihangiri, "İnsanları endişelendirmek istemiyoruz. Halk, devrimin ve ülkenin asıl sahibidir. Halkın desteği olmadan bu ağır şartlardan çıkabilmemiz mümkün değildir. Yaptırımların etkisi olmayacak demiyoruz ancak bunu en aza indirmeliyiz." dedi.
Üretim merkezlerinden faaliyetlerini artırmasını isteyen Cihangiri, "İran üretimi ABD\'nin yenilgisinin en önemli göstergesi olacak. ABD\'yi ve yaptırımlarını üretim sektörünün duruşuyla yenilgiye uğratacağız." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hükümetin halka yeni ekonomik baskıların oluşmasından yana olmadığını ve dövize müdahale eden kontrol politikalarıyla ithalat ve ihracata dokunmak istemediklerini de söyledi.
Cihangiri ayrıca ABD\'nin yaptırım listesine aldığı İran\'ın havacılık ve denizcilik kurumlarının müdürleriyle konuştuğunu, listedeki isimlerin beklenenden az olduğunu kaydetti.
(AA/RÇ/ÖK)

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