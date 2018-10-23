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İran\'dan "abd İle Müzakere" Açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, ÜLKESİNİN ABD YÖNETİMİYLE KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESİNDE MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

İran\'dan "abd İle Müzakere" Açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, ÜLKESİNİN ABD YÖNETİMİYLE KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESİNDE MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

23 Ekim 2018 Salı 08:36
İran\'dan

DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, ÜLKESİNİN ABD YÖNETİMİYLE KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESİNDE MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ankara, 23 Ekim 18 : İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD yönetimiyle karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo\'ya konuşan Zarif, İran\'ın ABD ile müzakere konusunda ön koşulu olmadığını ancak Washington yönetiminin Tahran\'a saygı duyması gerektiğini belirtti.

Müzakere masasına oturan tarafların birbirlerine saygı duyması gerektiğinin altını çizen Zarif, "Bizim (ABD ile müzakerede) ön koşullarımız yok ancak görüşmeler için karşılıklı güvenden önce karşılıklı saygı gereklidir." dedi.

İran\'ın bankacılık işlemlerini ve petrol ihracatını ABD yaptırımlarına karşı korumak için İngiltere, Almanya ve Fransa\'nın hazırladığı mekanizmaya işaret eden Zarif, söz konusu mekanizmanın ABD yaptırımlarını etkisiz kılabilmesi için ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım\'a kadar ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Zarif ayrıca, ABD yaptırımlarına karşı birçok ülkenin Tahran\'la ekonomik ilişkilerini sürdürdüğünü ve yaptırımların üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi.

(AA/AK/ŞEB)

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