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İran\'da Yabani Mantar Zehirlenmesi: 11 Ölü

İstanbul, 21 Mayıs 18 : İran\'da yabani mantar yiyen 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran\'da Yabani Mantar Zehirlenmesi: 11 Ölü

İstanbul, 21 Mayıs 18 : İran\'da yabani mantar yiyen 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
İran\'da Yabani Mantar Zehirlenmesi: 11 Ölü
İstanbul, 21 Mayıs 18 : İran\'da yabani mantar yiyen 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Mehdi Guya, ülke genelinde yabani mantar yiyen 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kermanşah, Kürdistan, Hemedan, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 800\'ün üzerinde yabani mantara bağlı zehirlenme vakasının görüldüğünü aktaran Guya, 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 230 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
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Son yağmurlarla birlikte yabani mantar zehirlenmelerinde artış görüldüğünü ifade eden Guya, zehirli mantarların görünümlerinin yenebilir olanlara çok benzediğini birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını belirterek vatandaşları sadece marketlerde satılan kültür mantarını almaları konusunda uyardı.
(AA/AK/HÖ)

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