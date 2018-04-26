İran\'da Mumya Konusu Muammaya Döndü...

ŞAH RIZA PEHLEVİ’YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN MUMYAYLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ BİLGİLER GELİYOR

Ankara, 26 Nisan 18 : İran\'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi\'ni genişletme çalışmaları sırasında bulunan ve Şah Rıza Pehlevi\'ye ait olduğu iddia edilen mumya konusunda yetkililerin çelişkili açıklamaları dikkati çekiyor.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA\'ya konuşan Tahran İslam Konseyi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, Rey şehrindeki çalışmalar sırasında bir mumya bulunduğunu ve bunun Şah Rıza\'ya ait olabileceğini söylerken, Abdulazim Türbesi yetkilileri mumya bulunduğuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Tahran Adli Tıp Kurumu Başkanı Mesut Kadı Paşa, devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü\'ne yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine mumyanın teslim edilmediğini, ancak gerçekten böyle bir mumya bulunduysa öncelikle Kültürel Miras Kurumu\'na teslim edileceğini aktardı. Kültürel Miras Kurumu ise konu hakkında bilgi vermekten kaçındı.

İLGİLİ KURUMLARIN SESSİZLİĞİ

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı Ali Esger Monsan da konu hakkında gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Kültürel Miras Kurumu Hukuk İşleri Müdürü İbrahim Şekkaki de "Bu konuda hiçbir bilgiye sahip değilim." diyerek iddiaları yalanladı.

Tahran Kültürel Miras Kurumu Genel Müdürü Dilaver Bozorgniya, kendisinin bu konuda görüş belirtme yetkisi olmadığını söylerken, Kültürel Mirası Koruma Birliği Komutanı Emir Rahmetullahi ise medyada yer alan iddiaların "kesinlikle" doğru olmadığını belirtti.

"BULUNAN CESET TEKRAR DEFNEDİLDİ" İDDİASI

Abdulazim Türbesi Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Ecerlu, Fars Haber Ajansı\'na türbeyi genişletme çalışmaları sırasında bir cesedin bulunduğunu, ancak bunun mumya olmadığını açıkladı. Bulunan cesedin İslami usullere göre yeniden defnedildiğini aktaran Ecerlu, naaşın Şah Rıza\'ya ait olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

Şah Rıza\'nın ABD\'de yaşayan torunu Rıza Pehlevi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rey şehrinde bulunan mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu belirterek, naaşın İran\'da defnedilmesini istemişti.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA

Konu ülkedeki sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Pehlevi rejimine özlem duyan rejim karşıtı gruplar, Şah Rıza\'ya ait olduğu iddia edilen mumyayla ilgili yetkililerden gelen çelişkili açıklamalara tepki gösterdi.

Ülkedeki mevcut rejime karşı olan bazı kesimler, Şah rejimine duydukları özlemi çeşitli vesilelerle dile getiriyor. Geçen yıl 28 Aralık\'ta Meşhed kentinde bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Göstericilerden bazıları Pehlevi rejimi lehinde sloganlar atmıştı.

(AA/AK/HÖ)