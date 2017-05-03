İran'da Maden Faciası

Öte yandan basına açıklamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanın gaz sıkışıklığı nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, "Patlama, nöbet değişimi saatine denk geldiğinden, göçük altında kalan madencilerin sayısının yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Kızılay yetkilisi, kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, Azerşehr'deki "Zemestan Yurt" madeninde öğle saatlerinde bir patlama olduğunu söyledi.

İstanbul, 3 Mayıs 17 : İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'a bağlı Azerşehr kentindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 40'ı aşkın işçi göçük altında kaldı.

İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'a bağlı Azerşehr kentindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 40'ı aşkın işçi göçük altında kaldı.