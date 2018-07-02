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İran\'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350\'ye Yükseldi

İstanbul, 2 Temmuz 18 : İran\'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısının 350\'ye yükseldiği açıklandı.

İran\'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350\'ye Yükseldi

İstanbul, 2 Temmuz 18 : İran\'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısının 350\'ye yükseldiği açıklandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
İran\'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350\'ye Yükseldi

İstanbul, 2 Temmuz 18 : İran\'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısının 350\'ye yükseldiği açıklandı.

İran\'ın resmi haber ajansı IRNA\'ya konuşan Ramhürmüz İlçe Sağlık Müdürü ŞükrüllahSelmanzade, Ramhürmüz ve Ebulfars bölgelerinde kirli içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarının 350\'ye ulaştığını söyledi.

Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaşanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkın çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu meydana geldiğini ifade etti.

İshal ve yüksek ateş şikâyetleri bulunan hastaların tedavi için çevre hastaneler ve sağlık ocaklarına başvurdukları belirtildi.

Ramhürmüz Savcısı Kasım Nejad, dün aynı bölgede zehirlenen kişi sayısını 230 olarak açıklamıştı.

İran\'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

(AA/RU/ÖK)
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