İran\'da Kadınların Statlara Alınması Tartışması





İRAN\'IN TAKLİT MERCİLERİNDEN AYETULLAH NASIR ŞİRAZİ, CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ\'NİN KADINLARIN STATLARA GİRMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINI ELEŞTİRDİTahran, 14 Kasım 18 : İran\'ın taklit mercilerinden Ayetullah Nasır MekarimŞirazi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet yetkililerinin kadınların statlara girmesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.İran Özgür İslam Üniversitesi Haber Ajansı\'na göre Şirazi, cumartesi günü İran\'ın Persepolis takımıyla Japonya\'nın KashimaAntlers ekibinin Tahran\'daki Azadi Stadı\'nda karşı karşıya geldiği maçı İranlı kadınların tribünden seyretmelerini ve hükümetin bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.Hükümetten halkın sorunlarıyla ilgilenmesini isteyen Şirazi, "Hükümet polemiklerin peşinde koşmamalı ve kadınların statlara girişiyle ilgili halkı oyalamamalıdır." dedi.İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün Yüksek Sosyal Konseyi\'nde yaptığı konuşmada kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullanmıştı.KADINLARIN STATLARA ALINMASI KONUSUİran\'da 1979\'daki devrimden itibaren kadınların maçları statlarda izlemesine izin verilmiyordu. Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki muhafazakârların ve yargı erkinin sert muhalefetine rağmen sene başında bu konuda adım atacağı mesajını verdi.Bu kapsamda geçen ay İran ile Bolivya milli takımları arasında başkent Tahran\'daki 100 bin kişilik Azadi Stadı\'nda oynanan karşılaşmayı sınırlı sayıda kadın yurttaşın izlemesine izin verildi. Kadın polislerin yerlerini almasından sonra stada gelen yaklaşık 300 İranlı kadın, müsabakayı tribünlerde kendilerine ayrılan özel bölümde izledi.İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazer, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Eğer tekrarlanırsa Tahran Savcısı\'nın harekete geçmesi için emredeceğim." ifadelerini kullandı.Ancak hükümet bu açıklamaya rağmen yeni bir adım attı ve cumartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında Persepolis ile Japonya\'nın KashimaAntlers takımı arasında Azadi Stadı\'nda oynanan maçı İranlı kadınların tribünden seyretmesine izin verdi.(AA/AK/ŞEB)