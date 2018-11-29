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İran\'da İşçilerin "maaş" Protestosu Sürüyor

HUZİSTAN EYALETİNDEKİ ŞEKER FABRİKASI İŞÇİLERİNİN AYLARDIR MAAŞ ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİDE TAHRAN\'DAN GELEN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU\'NA BAĞLI BESİÇ MENSUBU ÖĞRENCİLER DE HAZIR BULUNDU

İran\'da İşçilerin "maaş" Protestosu Sürüyor

HUZİSTAN EYALETİNDEKİ ŞEKER FABRİKASI İŞÇİLERİNİN AYLARDIR MAAŞ ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİDE TAHRAN\'DAN GELEN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU\'NA BAĞLI BESİÇ MENSUBU ÖĞRENCİLER DE HAZIR BULUNDU

29 Kasım 2018 Perşembe 17:42
İran\'da İşçilerin
HUZİSTAN EYALETİNDEKİ ŞEKER FABRİKASI İŞÇİLERİNİN AYLARDIR MAAŞ ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİDE TAHRAN\'DAN GELEN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU\'NA BAĞLI BESİÇ MENSUBU ÖĞRENCİLER DE HAZIR BULUNDU
Ankara, 29 Kasım 18 : İran\'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçilerinin "maaş" protestosu devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası\'nda çalışan yüzlerce işçi, aylardır maaşlarını ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha kaymakamlık önünde toplandı.
Başkent Tahran\'dan Huzistan\'a gelerek gösterilere katılan Devrim Muhafızları Ordusu\'na bağlı Besiç mensubu öğrenciler de işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Göstericilerin arasında Devrim Muhafızları Ordusu\'ndan bir komutanın da olduğu görüldü. 
Öte yandan Heft Tepe Şeker Fabrikası İşçileri Sendikası Başkanlık Üyesi Ali Necati, sabah saatlerinde gözaltına alındı. 
İŞÇİLER FABRİKANIN YENİDEN KAMUYA DEVREDİLMESİNİ İSTİYOR
Heft Tepe işçileri, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle yaklaşık bir aydır protesto gösterileri düzenliyor. İşçiler ayrıca fabrikanın yeniden kamuya devredilmesini istiyor. 
İran\'da 1975\'te kurulan ve birkaç yıl önce özelleştirilen fabrikanın çalışanlarından bir kısmının işten çıkarıldığı, kalanların ise yaklaşık 4 aydır maaş alamadığı belirtiliyor.
İran resmi ajansı IRNA\'ya göre, Huzistan Valisi Gulam Rıza Şeriati, geçen hafta yaptığı açıklamada, fabrika sahibinin işçilere olan tüm borçlarını mümkün olan en kısa sürede ödemeye söz verdiğini duyurmuştu.
Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterileri düzenliyor. 
(AA/AK/FEZ)

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