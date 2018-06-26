banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94336
ALTIN
187.776
DOLAR
4.6409
STERLİN
6.1407
EURO
5.4073
Önce kaçtı sonra geri döndü
ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu
80 POLİS MEMURU ALINACAK
Yeni araç plakaları
YENİ ARAÇ PLAKLARI
banner282

İran\'da Hamaney\'in Danışmanından Ruhani\'ye Eleştiri

Ankara, 26 Haziran 18 : İran Lideri Ali Hamaney\'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran\'daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma ilişkin \'\'Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.\'\' dedi. 

İran\'da Hamaney\'in Danışmanından Ruhani\'ye Eleştiri

Ankara, 26 Haziran 18 : İran Lideri Ali Hamaney\'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran\'daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma ilişkin \'\'Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.\'\' dedi. 

26 Haziran 2018 Salı 13:13
İran\'da Hamaney\'in Danışmanından Ruhani\'ye Eleştiri
Ankara, 26 Haziran 18 : İran Lideri Ali Hamaney\'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran\'daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma ilişkin \'\'Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.\'\' dedi. 

İran basınında yer alan haberlere göre Safevi, İran\'daki mevcut hükümetin ülkeyi yönetme şeklini eleştirdi.

Hükümetin halkın sorunları ile ilgilenmediğini ve bunun da halkta birtakım rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Safevi, bazı grupların bu durumu rejim karşıtı protestolara dönüştürme çabası içine girdiğini ifade etti.

Tahran\'daki esnafın ülkedeki döviz kurunda meydana gelen artış ve hayat pahalılığını protesto etmek için kepenk kapatmasına da değinen Safevi, \'\'Çarşı esnafının tepkisi, ülkedeki rahatsızlığı gösteriyor." diye konuştu.

İran\'ın ekonomik, kültürel ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Safevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin başında bulunduğu hükümeti hedef alarak, \'\'Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.\'\' dedi.

banner277
Safevi, İran\'ın Batı ile yürüttüğü nükleer müzakerelere ilişkin ise \'\'Hamaney, müzakereleri desteklemedi ancak İran anayasasına bağlılığı gereği Ruhani hükümetine müzakereler için izin verdi.\'\' ifadesini kullandı.

Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"ndaki esnaf ekonomik sorunları protesto etmek için dün kepenk kapatmıştı.

İran\'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump\'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

(AA/RÇ/FEZ)


banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de
İngiltere'de "brexit" Tasarısı Yasalaştı
Hollanda Senatosundan burka yasağına onay
Hollanda Senatosundan burka yasağına onay
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi
Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü
Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü
Kanada’ya Son İki Yılda 100’den Fazla Diplomattan İltica Talebi
Kanada’ya Son İki Yılda 100’den Fazla Diplomattan İltica Talebi
Avrupa Konseyi Erdoğan'ı Kutladı!
Avrupa Konseyi Erdoğan'ı Kutladı!
İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!
İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!
İsrail'den Gazze’deki İnsani Krizi Hafifletmek İçin Şartlı Çözüm!
İsrail'den Gazze’deki İnsani Krizi Hafifletmek İçin Şartlı Çözüm!
Makedonya Cumhurbaşkanı, İsim Değişikliği Anlaşmasını Onaylamayacağını Açıkladı!
Makedonya Cumhurbaşkanı, İsim Değişikliği Anlaşmasını Onaylamayacağını Açıkladı!
WI-Fİ Güvenlik Protokolü Güncelleniyor...
WI-Fİ Güvenlik Protokolü Güncelleniyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim