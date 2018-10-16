İran\'da Emeklilerden Maaş Protestosu

İRAN\'DA EMEKLİLER MAAŞLARININ ARTIRILMASI TALEBİYLE TAHRAN VE İSFAHAN\'DA GÖSTERİ DÜZENLEDİ

İstanbul, 16 Ekim 18 : İran\'da emekliler maaşlarının artırılması talebiyle Tahran ve İsfahan\'da gösteri düzenledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA\'ya göre, sabah saatlerinde başkent Tahran\'daki Bütçe ve Planlama Kurumu binasının önünde toplanan yüzlerce emekli, yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirterek bu durumu protesto etti.

Bir çoğu öğretmen emeklisi olan protestocular ellerindeki dövizlerle maaşlarının artırılması ve sigorta şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Tahran\'ın yanı sıra İsfahan da emeklilerin benzer protestolarına sahne oldu.

(AA/AK/FEZ)