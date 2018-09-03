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İran\'da Çocuk Bezinde Karaborsa

İstanbul, 3 Eylül 18 : İran\'ın başkenti Tahran\'da karaborsa çocuk bezi deposu ele geçirildi.İran\'ın resmi ajansı IRNA\'ya göre, İran Adalet Bakanlığına bağlı Zabıta Kurumu Başkanı Yasir Rayigani, İran\'ın başkenti Tahran\'da karaborsa çocuk bezi deposuna baskın düzenlendiğini söyledi.Rayigani, ihbar üzerine Zabıta Kurumu tarafından düzenlenen baskın sonucu, 208 bin paket çocuk bezinin ele geçirildiğini ifade etti. Söz konusu deponun çocuk bezi karaborsacıları tarafından kullanıldığı...

İran\'da Çocuk Bezinde Karaborsa

İstanbul, 3 Eylül 18 : İran\'ın başkenti Tahran\'da karaborsa çocuk bezi deposu ele geçirildi.İran\'ın resmi ajansı IRNA\'ya göre, İran Adalet Bakanlığına bağlı Zabıta Kurumu Başkanı Yasir Rayigani, İran\'ın başkenti Tahran\'da karaborsa çocuk bezi deposuna baskın düzenlendiğini söyledi.Rayigani, ihbar üzerine Zabıta Kurumu tarafından düzenlenen baskın sonucu, 208 bin paket çocuk bezinin ele geçirildiğini ifade etti. Söz konusu deponun çocuk bezi karaborsacıları tarafından kullanıldığı...

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:46
İran\'da Çocuk Bezinde Karaborsa

İstanbul, 3 Eylül 18 : İran\'ın başkenti Tahran\'da karaborsa çocuk bezi deposu ele geçirildi.
İran\'ın resmi ajansı IRNA\'ya göre, İran Adalet Bakanlığına bağlı Zabıta Kurumu Başkanı Yasir Rayigani, İran\'ın başkenti Tahran\'da karaborsa çocuk bezi deposuna baskın düzenlendiğini söyledi.
Rayigani, ihbar üzerine Zabıta Kurumu tarafından düzenlenen baskın sonucu, 208 bin paket çocuk bezinin ele geçirildiğini ifade etti.
Söz konusu deponun çocuk bezi karaborsacıları tarafından kullanıldığı tespit edilen ikinci depo olduğunu belirten Rayigani ilk depoda bir milyon 200 bin paket çocuk bezinin bulunduğunu hatırlattı.
Doların yükselmesiyle bazı ürünlerin satışının yapılmadığı İran\'da bir paket çocuk bezi fiyatının son günlerde 23 bin tümenden 70 bin tümene çıktığı belirtiliyor.
(AA/AK/ÖK)
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