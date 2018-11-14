



ALTIN PİYASASINI MANİPÜLE ETMEK İÇİN İKİ TON ALTIN STOKLAMAKLA SUÇLANAN "ALTIN SULTANI" LAKAPLI VAHİD MAZLUMİN İLE İŞ BİRLİKÇİSİ OLARAK ADLANDIRILAN MUHAMMED İSMAİL KASIMİ HAKKINDA VERİLEN İDAM HÜKÜMLERİ İNFAZ EDİLDİAnkara, 14 Kasım 18 : İran\'da altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stoklamakla suçlanan "Altın Sultanı" lakaplı VahidMazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi idam edildi.İran devlet televizyonunun haberine göre, mahkeme tarafından "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen kamuoyunda "Altın Sultanı" olarak bilinen Mazlumin ile iş birlikçisi Kasımi\'nin cezaları sabaha karşı Tahran\'da infaz edildi.Mazlumin, ülkenin döviz ve altın piyasasını manipüle etmek için iki ton (yaklaşık 250 bin adet) altın stokladığı gerekçesiyle 4 Temmuz\'da gözaltına alınmıştı. Bu yüzden ülke medyasında "Altın Sultanı" olarak adlandırılan Mazlumin, yargılandığı davada kendisine yöneltilen "ekonomik sistemi bozmaya yönelik yolsuzluk ağı kurmak, bu ağı yönetmek ve ülke çapında büyük oranda yasa dışı şekilde izinsiz para ve döviz işlemleri yapmak üzere yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamalarının mahkeme heyeti tarafından sabit görülmesi üzerine idama mahkum edilmişti.Mazlumin\'in iş birlikçisi olarak adlandırılan Kasımi de "çete üyesi olmak ve yasa dışı işlemlerle ülkenin finansal ve ekonomik sistemini bozmak yoluyla yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.İki mahkumun cezaları 21 Ekim\'de Yüksek Mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşmişti.Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, geçen ay yaptığı açıklamada, altın ve döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle şu ana kadar 147 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin MuhsiniEjei ise döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı AhmedIrakçi de 5 Ağustos\'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.(AA/AK/FEZ)