İran: Avrupa’nın Tutumu Abd’yi Yalnızlığa İtti



Tahran, 8 Ağustos 18 : İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yaptırımlarına rağmen İran Merkez Bankası\'nın Avrupa bankalarıyla işlemlerini kolaylaştırma çabalarını sürdürdüğünü belirterek, "Avrupa\'nın yaptırımlara karşı çıkması ABD\'yi yalnızlığa itti." dedi.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin önde gelen gazetelerinden "İran Gazetesi"ne verdiği mülakatta, ABD\'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmanın korunması konusunda bekledikleri noktada olmadığını ancak doğru yolda olduklarını ifade etti.



Zarif, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin İran\'dan petrol alan ülkelerle tek tek görüşerek "ABD yaptırımlarına aldırmadan ithalata devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunduğunu" belirtti.



ABD\'nin 5 Kasım\'da İran petrolüne yaptırım getirerek bu ülkenin petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğinin sorulması üzerine Zarif, şunları kaydetti:



"Amerikalılar bu olgunluktan uzak ve imkansız hayalleri akıllarında tutmak istiyorlarsa kesinlikle bunun sonuçlarından da haberdar olmalıdırlar. \'İran petrol ihraç edemezken diğerleri ihraç edecek\' elbette böyle bir durumun ortaya çıkması neredeyse imkansız."



İran Dışişleri Bakanı Zarif, Umman ve İsviçre\'nin İran ile ABD arasında arabuluculuk teklif ettiğini ancak iki ülke arasında şu ana kadar görüşme olmadığını aktardı.



(AA/FG)

