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27 Nisan 2017 Perşembe 06:37

İran Askerlerine Pakistan Sınırında Pusu

İran'ın güneybatısında Pakistan sınırı yakınında, Ceyşu'l Adl (Adaletin Ordusu) adlı silahlı örgütünün kurduğu pusuda 10 İran askerinin öldüğü bildirildi.

İran Askerlerine Pakistan Sınırında Pusu
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PAKİSTAN SINIRI YAKININDA, CEYŞU'L ADL ADLI SİLAHLI ÖRGÜTÜN KURDUĞU PUSUDA 10 İRAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul, 27 Nisan 17 :  İran'ın güneybatısında Pakistan sınırı yakınında, Ceyşu'l Adl (Adaletin Ordusu) adlı silahlı örgütünün kurduğu pusuda 10 İran askerinin öldüğü bildirildi.

İran'ın Tesnim haber ajansına göre, Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave'de kurulan pusuda 10 İran askeri hayatını kaybetti.

Haberde saldırının sorumluluğunu Ceyşu'l Adl adlı örgütün üstlendiği bilgisi verildi.

İran'daki "Sünni halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenleyen "Cundullah" (Allah'ın Askerleri) adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, sınır muhafızlarını kaçırma girişimlerinde de bulunmuştu. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.

(AA/RU/HA)

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