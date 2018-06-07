İran: “10 Ayda 190 Bin Uranyum Araştırma Birimi Üretecek Kapasitemiz Var”

İstanbul, 7 Haziran 18 : İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 10 ayda 190 bin uranyum ayrıştırma birimi (SWU) üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Salihi, Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi\'nde İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Natanz\'daki nükleer merkezde santrifüjlerin yerleştirileceği daha büyük bir salon açılacağını dile getirdi. Salihi, gelişmiş IR8 santrifüjlerin yerleştirilebileceği diğer salonların da hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Salihi, "50 bin IR8 model santrifüj 1 milyon SWU üretmek için yeterlidir. Burada (Natanz) tamamlanan salonlardaki çalışmalarla 10 ayda 190 bin SWU üretmek mümkün olacaktır." dedi.

Nükleer anlaşmanın müsaade ettiği kadar yeni santrifüj montajı yapacaklarını kaydeden Salihi, "Biz kendimize yeter hale gelmeliyiz. Gün gelir de bize yakıt vermezlerse kendi yakıtımızı tedarik etmeliyiz." diye konuştu.

Kurum olarak nükleer enerjiden orta vadede 8 bin kilovat, uzun vadede ise 20 bin kilovat elektrik üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Salihi, ülkesinde nükleer faaliyetlere yüzlerce milyar dolar harcandığı iddialarına da cevap verdi. Salihi, "30 yıldan bu yana süren nükleer faaliyetlerde toplam 6 milyar 500 bin dolar harcanmıştır. Bunun 1 milyar 500 bin doları Buşehr Güç Reaktörü için sarf edilmiştir." dedi.

Salihi ayrıca, İran Lideri Ali Hamaney\'in pazartesi günü yaptığı açıklamanın nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını yineledi.

Hamaney, İran\'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini dile getirmiş, "nükleer anlaşma çerçevesinde" 190 bin SWU üretilmesi için hazırlıkların başlaması talimatını vermişti.

(AA/AK/FEZ)