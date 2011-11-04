İran’ı üç ülke birlikte vuracak!

'İran’ın nükleer silah geliştirdiğine' dair BM raporu öncesi İsrail, ABD ve İngiltere, Tahran’ı vurma planlarında son rötuşları yapıyor.

Guardian’a göre hedefler belirlendi, üsler hazır. Savaş gemilerinin konuşlandırılacağı yerler de seçildi ‘Arap Baharı’ isyanlarıyla kan gölüne dönen Ortadoğu’da bu kez çok daha büyük bir savaş için çanlar çalıyor. En kritik gün 8 Kasım... Çünk bu tarihte BM Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın nükleer programına ilişkin raporunu açıklayacak. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, 7 yıllık araştırma sonucu hazırlanan raporda İran’ın uluslararası yaptırımlara rağmen, yasaklanan tesislerinde nükleer silah geliştirdiği ve test ettiği yönünde bilgiler yer alacak.

İran’ın “Kum şehri yakınlarındaki dağlık bir bölgede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hız vermiş olduğu ve 4 atom bombasına yetecek miktarda 70 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum elde ettiği” de ifade edilecek. Bu da İran’ın nükleer programından tedirgin olan ülkelerin askeri müdahalede bulunması için gerekli bahaneyi verecek. Merkez Diego üssü İsrail’in önceki gün nükleer başlık taşıyabilen uzun menzilli füzeler denemesi ve hava kuvvetlerinin İtalya’da saldırı tatbikatı yaptığının ortaya çıkması, “İran’a kıştan önce düzenlenecek bir saldırının provası” olarak yorumlanmıştı.

Dün İngiliz basınına yansıyan haberler, bu hazırlığı sadece İsrail’in yapmadığını ortaya koydu. Guardian gazetesinin dün manşetten duyurduğu habere göre, İngiliz Savunma Bakanlığı, İran’a düzenlenecek bir Amerikan hava operasyonuna destek vermeye hazırlanıyor. Haberde İngiliz Savunma Bakanlığı’nın ABD’nin önceden olası hedefler olarak belirlediği, İran’ın önemli nükleer tesislerine planladığı askeri operasyonu öne çekebileceğine inandığı belirtildi.

Habere göre, İngiliz yetkililer, her ne kadar bu konuda muhalefette çatlaklar olsa da, ABD’nin yardım talep etmesi halinde her türlü görevde yer alabileceklerini ifade etti. Birkaç ay içinde hava ve denizden gerçekleştirilebilecek bir operasyon kapsamında, İngiliz askeri yetkililerinin Kraliyet Donanması’na ait, Tomahawk kruvazör füzeleri taşıyan savaş gemileri ve denizaltıların konuşlandırılacağı yerleri belirledikleri belirtildi. ABD’nin, askeri müdahale halinde geçmişte Ortadoğu operasyonları için kullandığı Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia adasını kullanmak için İngiltere’den izin isteyebileceği de alınan bilgiler arasında.

‘Bu yıl vurulacak’ Geçen hafta İngiliz Genelkurmay Başkanı’nin İsrail’e gitmesi, bir hafta sonra da İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın Londra’ya sürpriz bir ziyaret düzenlemesi de Londra ile Tel Aviv arasındaki ortak hazırlığın işareti olarak yorumlandı. İsrail’e yakın haber sitesi Debka ise ABD yönetiminin İran’a saldırıyı başkanlık seçimlerinden hemen önce, Kasım 2012’de planladığını ancak “İran’ın gelecek yıla kadar tüm nükleer tesislerini yer altına alıp güvenliğini sağlayacağı” istihbaratı üzerine saldırının öne çekildiğini iddia etti.

Saldırmadan iki kez düşünün İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, “ABD maalesef uluslararası konularda akli melekelerini ve basiretini yitirdi. Artık sadece güçlerine güveniyorlar” diye konuştu. Salihi, en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, “Ama umarım ABD, İran ile çatışma yoluna girmeden önce iki kez düşünür” dedi. İsrail’in füze denemesiyle ilgili soru üzerine Salihi, “Bu hiç önemli değil. Böyle şeylerle canımızı sıkmıyoruz” diye konuştu.

Obama, Sarkozy ile anlaştı ABD Başkanı Barack Obama da dün G-20 zirvesi için gittiği Cannes’da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, gerek kendisinin gerekse Sarkozy’nin uluslararası toplumdan İran’a nükleer faaliyetlerle ilgili niyetlerini açıklaması yönünde baskı yapmasını beklediğini kaydetti. Obama, İran’ın nükleer programının tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi