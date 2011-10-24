İran Yardıma Hazır Olduğunu Bildirdi

İran, Van'da meydana gelen depremden dolayı Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur'un Türk halkı ve devletine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu duyurdu.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet onların yakınlarına da sabır dileyen Hüseyinpur, ''İran, dost ve kardeş Türkiye'ye her türlü insani yardımı göndermeye hazırdır'' dedi.

Bu arada İran televizyonları ve haber ajansları da Van'daki depremle ilgili gelişmelere yer vermeye devam ediyor.