Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İran Ve Irak Meclis Başkanları İşbirliğini Görüştü

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'da temaslarda bulunan Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya geldi.

İran Ve Irak Meclis Başkanları İşbirliğini Görüştü

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'da temaslarda bulunan Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya geldi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
İran Ve Irak Meclis Başkanları İşbirliğini Görüştü
banner238

 İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'da temaslarda bulunan Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Laricani, "terörizmle mücadele konusunda Irak ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini" söyledi.

Laricani, "İran'ın terörizmle mücadele konusunda Irak'la yaptığı işbirliği sadece bir beyanat değil, uygulamada da kanıtlanmış bir gerçektir. Üzücü olan ise bazılarının terörle mücadele iddiasının sadece laftan ibaret olması. Tıpkı sahte koalisyon birlikleri gibi" diye konuştu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik alanlardaki işbirliği olanaklarını ele aldıklarını kaydeden Laricani, "Özellikle terörle mücadelede yakın işbirliği yapılabilecek konular hakkında konuştuk" dedi.

Irak Meclis Başkanı Cuburi de "İran ile Irak'ın güvenlik ve ekonomi alanlarında daha fazla işbirliği içinde olması gerektiğini" söyledi.

Toplantıda "önemli ve hayati" konuları ele aldıklarını kaydeden Cuburi, şöyle konuştu:

"İran'ın bölgedeki önemli rolünün farkındayız. İşbirliklerimiz gelecekte de devam edecek. İki ülke güvenlik ve ekonomi alanlarında daha fazla işbirliği içerisinde olmalı. Geçmişte de Irak'taki demokratik süreç ile güvenlik ve istikrarının sağlanmasının desteklenmesi İran'ın oynadığı önemli rolün işaretidir."

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının bir grup işi olduğuna inandıklarını vurgulayan Cuburi, "Bu tüm bölge ülkelerinin sorumluluk ve rol alması gereken bir grup işidir. Ancak bu yolla terörizmin yok oluşuna şahit olabiliriz. IŞİD tüm bölgeyi tehdit eden bir tehlike. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak bizim ve diğer tüm hükümetlerin sorumluluğudur" diye konuştu.

Cuburi, düşen petrol fiyatları hakkında sorulan bir soruyu ise "Petrol fiyatlarının düşmesi bazı ülkeleri olumsuz etkiledi. Hatta bütçe onaylanması gibi Irak'ın iç meselelerinde dahi etkisini gösterdi. Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri kuvvetlendirerek petrol fiyatlarının düşmesini engelleyebiliriz" diye cevapladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim