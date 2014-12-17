İran Ve Irak Meclis Başkanları İşbirliğini Görüştü

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'da temaslarda bulunan Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Laricani, "terörizmle mücadele konusunda Irak ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini" söyledi.

Laricani, "İran'ın terörizmle mücadele konusunda Irak'la yaptığı işbirliği sadece bir beyanat değil, uygulamada da kanıtlanmış bir gerçektir. Üzücü olan ise bazılarının terörle mücadele iddiasının sadece laftan ibaret olması. Tıpkı sahte koalisyon birlikleri gibi" diye konuştu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik alanlardaki işbirliği olanaklarını ele aldıklarını kaydeden Laricani, "Özellikle terörle mücadelede yakın işbirliği yapılabilecek konular hakkında konuştuk" dedi.

Irak Meclis Başkanı Cuburi de "İran ile Irak'ın güvenlik ve ekonomi alanlarında daha fazla işbirliği içinde olması gerektiğini" söyledi.

Toplantıda "önemli ve hayati" konuları ele aldıklarını kaydeden Cuburi, şöyle konuştu:

"İran'ın bölgedeki önemli rolünün farkındayız. İşbirliklerimiz gelecekte de devam edecek. İki ülke güvenlik ve ekonomi alanlarında daha fazla işbirliği içerisinde olmalı. Geçmişte de Irak'taki demokratik süreç ile güvenlik ve istikrarının sağlanmasının desteklenmesi İran'ın oynadığı önemli rolün işaretidir."

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının bir grup işi olduğuna inandıklarını vurgulayan Cuburi, "Bu tüm bölge ülkelerinin sorumluluk ve rol alması gereken bir grup işidir. Ancak bu yolla terörizmin yok oluşuna şahit olabiliriz. IŞİD tüm bölgeyi tehdit eden bir tehlike. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak bizim ve diğer tüm hükümetlerin sorumluluğudur" diye konuştu.

Cuburi, düşen petrol fiyatları hakkında sorulan bir soruyu ise "Petrol fiyatlarının düşmesi bazı ülkeleri olumsuz etkiledi. Hatta bütçe onaylanması gibi Irak'ın iç meselelerinde dahi etkisini gösterdi. Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri kuvvetlendirerek petrol fiyatlarının düşmesini engelleyebiliriz" diye cevapladı.