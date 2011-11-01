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İran ve ABD perde arkasında Suriye’yi tartıştı

İran ve ABD'nin, Suriye'deki krizi sona erdirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldikleri öne sürüldü

İran ve ABD perde arkasında Suriye’yi tartıştı

İran ve ABD'nin, Suriye'deki krizi sona erdirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldikleri öne sürüldü

01 Kasım 2011 Salı 10:42
İran ve ABD perde arkasında Suriye’yi tartıştı
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İran ve ABD'nin, Suriye'deki krizi sona erdirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldikleri öne sürüldü.

Fransa’nın Le Figaro gazetesi, sürgündeki bir Suriyeli muhalifin verdiği bilgilere dayanan haberinde, İran ve ABD hükümetlerine ait temsilcilerin Suriye’deki isyanın daha da kötü bir hal almasını engellemek için değerlendirmede bulunduklarını öne sürdü.

Gazete, iki ülke diplomatları arasında, ilki Ağustos ayının sonunda, ikincisi ise Eylül başında olmak üzere iki görüşme yapıldığını belirtti. Ancak görüşmelerin nerede yapıldığına dair bilgi verilmedi. Le Figaro’ya konuşan kaynak, “İran ve ABD’nin, Mısır’da olduğu gibi Suriye’de de yüksek askeri konseyi yönetime getirmeyi ve generallere önemli stratejik kararları alma sorumluluğunu vermeyi değerlendirdiklerini” belirti.

“İRAN PLANI DESTEKLEDİ” Haberde adı geçen ve Suriye’deki krizle ilgilenen Fransız bir diplomata göre, “İranlı yetkililer Şam’da yeni bir hükümet kurulması fikrini benimsedi, hatta rejimin en üst seviyesindeki bir değişimi bile destekledi.” Fransız diplomat, “İran’ın Suriye’de iç savaş çıkmasını önlemek istediğini, çünkü olayların sınır ötesine taşmasından çekindiğini” de sözlerine ekledi. Haberde, Tahran ile Şam arasındaki ilişkinin dengeli olmadığı, bunun da İran’ın Şam’daki rejim üzerindeki nüfuzunu ortaya koyduğu ifade edildi.

"IRAK’A KARIŞMA" UYARISI ABD’li diplomatlar, Amerikan askerlerinin 2011 sonuna kadar sürecek Irak’tan geri çekilme sürecinde İran’ın bu ülkedeki düzeni bozmamasını ve bölgedeki “terör gruplarına” verdiği desteği sonlandırmasını istedi. Bu örgütlerin isimleri Hamas ve Hizbullah olarak verildi. İran ise ABD’den, Esad’ın devrilmesi halinde Suriye’de Tahran’a düşman bir rejimi desteklememesini talep etti.

Gazete, her iki ülkenin, Suriye’de kurulacak yeni rejimin “bölgesel” etkinliği olması ve Ortadoğu’daki farklı güçlerle barışçı ilişkiler kurması konusunda anlaştığını belirtti.

Son Güncelleme: 01.11.2011 10:42
Anahtar Kelimeler:
ABDIranSuriyeEsadObama
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