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İran uzaya da el attı!

İran, son zamanlarda geliştirdiği elektronik sistemlerle dünyayı şaşırtmaya devam ederken..

İran uzaya da el attı!

İran, son zamanlarda geliştirdiği elektronik sistemlerle dünyayı şaşırtmaya devam ederken..

06 Ekim 2011 Perşembe 12:10
İran uzaya da el attı!
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İran, son zamanlarda geliştirdiği elektronik sistemlerle dünyayı şaşırtmaya devam ederken, bu alandaki son yenilikleri...

İran, uzaydaki düşman askeri ve casus uydularını karıştırarak etkisiz hale getirebilecek bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran’daki Hatemül Enbiya Hava Savunma Üssü Komutanı General Ferzad Esmayeli, Tahran’ın son zamanlarda geliştirdiği elektronik sistemlerle siber uzayda da savunma kapasitesini artırdığını bildirdi.

General Esmayeli, "Başka bir deyişle, düşmanın askeri ve casus uydularını karıştırıp aldatabilecek sistemler geliştirdik. İran İslam Cumhuriyeti uygulanan bütün ambargolara rağmen siber uzaya da ulaşmayı başardı" dedi. İranlı general, elektronik savaş teknolojisinde sağladıkları son gelişmeler sayesinde "galaksi radarları" adı verilen bir sistem kurduklarını kaydetti.

General Esmayeli, bu radarlar sayesinde uydulara bağlı olarak çalışan düşman GPS sistemlerini karıştırarak, düşman uçak, gemi ve güdümlü füzelerini etkisiz hale getirebileceklerini duyurdu. Esmayeli, "Bir düşman güdümlü füzesini havada imha etmek mümkün değil, ancak GPS sistemini karıştırarak yönünü şaşırmasını sağlayabiliyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2011 12:10
Anahtar Kelimeler:
IranUzayTeknolojikGelişim
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