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İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Felahetpişe seçildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına reformistlere yakınlığıyla bilinen komisyon üyesi Haşmetullah Felahetpişe seçildi.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Felahetpişe seçildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına reformistlere yakınlığıyla bilinen komisyon üyesi Haşmetullah Felahetpişe seçildi.

24 Haziran 2018 Pazar 14:53
İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Felahetpişe seçildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına reformistlere yakınlığıyla bilinen komisyon üyesi Haşmetullah Felahetpişe seçildi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, meclis binasında komisyon üyeleri tarafından yapılan seçim sonucunda Felahetpişe, 14 yıldan bu yana söz konusu komisyona başkanlık yapan muhafazakâr siyasetçi Alaaddin Burucerdi'nin yerine geçti.

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Muhammed Mehdi Birumendi komisyonun birinci başkan yardımcısı, Kemal Dehkani Firuzabadi ikinci başkan yardımcısı, Ali Necefi Huşrudi ise sözcü olarak seçildi.

RUSYA KARŞITI AÇIKLAMALARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Meclisteki reformistlerin oluşturduğu Ümid Grubu tarafından desteklenen yeni Komisyon Başkanı Felahetpişe, Rusya karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkıyor.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına "reformist" bir isim geçse de Lider Ali Hamaney'in belirlediği İran dış siyasetinde bir değişiklik beklenmiyor.
 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 18:13
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