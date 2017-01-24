FLAŞ HABER

Kan Donduran İtiraf

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 16:49

İran, Türkiye’ye İhraç Edilen Doğalgaz Fiyatında Yüzde 13,3 İndirim Uygulanacağını Duyurdu

İran, Türkiye'ye İhraç Edilen Doğalgaz Fiyatında Yüzde 13,3 İndirim Uygulanacağını Duyurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

TAHRAN'IN ANKARA'YA YAKLAŞIK 1,9 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEĞİ DE BİLDİRİLDİ

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.

Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.

Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs Sorunu Ve Çözümün Enerji Sektörüne Etkileri Tartışıldı Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs Sorunu Ve Çözümün...
Oscar Adayları Açıklandı Oscar Adayları Açıklandı
İngiltere Başbakanı May Türkiye'yi Ziyaret Edecek İngiltere Başbakanı May Türkiye'yi Ziyaret Edecek
Fransa'da Hava Kirliliği Fransa'da Hava Kirliliği
Bm Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Çağrısı… Bm Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Çağrısı…
Nijerya'da Terör Saldırılarında Bebekler Kullanılıyor Nijerya'da Terör Saldırılarında Bebekler Kullanılıyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs Sorunu Ve Çözümün...
Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı. Toplantıda...

Haberi Oku